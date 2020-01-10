Фінкомпанії перемістили 7,5 тис. співробітників і вивели $1,6 трлн із Великої Британії на тлі Brexit

Компанії у сфері фінансових послуг, які працюють у Великій Британії, перевели близько 7,5 тис. співробітників в офіси в Європейському Союзі та вивели з країни активи на суму понад 1,2 трлн фунтів стерлінгів ($1,6 трлн) напередодні виходу Великої Британії з ЄС, при цьому така тенденція, ймовірно, триватиме найближчими тижнями, вважають експерти EY.

Лише за минулий місяць компанії повідомили про переміщення приблизно 400 співробітників, ідеться в доповіді консалтингової компанії, що відстежує 222 з найбільших фінансових компаній, значна частина операцій яких розташована у Великій Британії.

Після того, як британці проголосували за вихід із Євросоюзу в 2016 році, фінансові компанії збільшили кількість співробітників у країнах блоку на 2,850 тис. осіб, при цьому основна частина релокацій припала на Дублін, Люксембург і Франкфурт.

З наступного року компанії у фінансовій столиці Європи втратять можливості пропонувати послуги в ЄС. Їм доведеться розраховувати на те, що блок запропонує Великій Британії так звані умови еквівалентності, щоб вони змогли обслуговувати клієнтів у регіоні, на яких припадає до чверті всієї виручки в Лондоні. З урахуванням невизначеності щодо такої перспективи компаніям доводиться нарощувати присутність у ЄС, пише Bloomberg.

"Наближаючись до завершення перехідного періоду, ми бачимо, що деякі фірми реалізують фінальні етапи своїх планів у зв'язку з Brexit, зокрема релокацію", - зазначає керівний партнер EY із фінансових послуг у Великій Британії Омар Алі.

"Це відбувається, незважаючи на пандемію і обмеження через неї, на переміщення людей", - зазначає він, додаючи, що багато компаній усе ще перебувають "у режимі очікування", і найближчим часом може бути оголошено про численні нові рішення щодо переведення співробітників до ЄС.

Американський банк JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) останніми тижнями перевів у Євросоюз і співробітників, і активи, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. планує релокацію ще 100 осіб.

У доповіді EY також зазначається, що 24 компанії у сфері фінансових послуг повідомили, що виведуть активи з Великої Британії на тлі невизначеності щодо перспектив доступу Лондона до взаємодії з блоком.

Наразі на британську столицю все ще припадає левова частка активів американських банків у Європі.