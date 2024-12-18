Фінляндія може вийти з договору про заборону мін через загрозу з боку росії

Країна має понад 1300 км кордону з рф.

Фінляндія розглядає можливість виходу з Оттавського договору про заборону протипіхотних мін через використання Росією такої зброї у ході війни в Україні.

Про це заявив міністр оборони країни Антті Хакканен, повідомляє Reuters.

"Я доручив провести оцінку того, чи є використання протипіхотних мін фактором зміцнення оборони Фінляндії і чи повинні ми мати можливість їх використовувати", — заявив міністр оборони.

Хакканен підкреслив, що росія активно використовує протипіхотні міни у ході війні проти України, тому Фінляндія також має переоцінити їх важливість для своєї оборони. Країна має понад 1300 км кордону з рф.

"Ми дуже уважно вивчили за допомогою розвідки те, як росія діє в Україні, зокрема масове використання ними піхоти, а також масове використання мін. Питання про піхоту є одним із аргументів на користь того, що варто вивчити використання протипіхотних мін", — зазначив Хакканен.

Оттавська конвенція 1997 року забороняє використання, зберігання, виробництво та передачу протипіхотних мін, до неї приєднались понад 160 країн, зокрема Фінляндія у 2012 році. Для виходу з угоди потрібна підтримка більшості парламенту країни, після чого там зможуть знову зберігати ці боєприпаси.