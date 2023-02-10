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Фінляндія передасть Україні танки, найімовірніше, після вступу в НАТО

10 лютого 2023, 11:12
Фінляндія передасть Україні танки, найімовірніше, після вступу в НАТО
Джерело: nikvesti.com
Фінляндія підтверджує готовність передати Україні певну кількість власних бойових танків Leopard 2, але зробить це, найімовірніше, вже після вступу в Північноатлантичний Альянс.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Високопосадовець Фінляндії повідомив виданню, що Гельсінкі певним чином долучиться до співпраці  у межах танкової коаліції, але відмовився розголошувати подробиці.

Він додав, що Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон з росією, дотримується політики нерозголошення того, яку саме допомогу надсилає Україні.

Своєю чергою представник НАТО заявив WSJ, що Фінляндія дала зрозуміти: найімовірніше, не буде здійснювати прямих постачань танків Україні до офіційного вступу в Альянс, що наразі блокується Туреччиною.

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