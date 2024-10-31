Фінляндія поскаржилася на перешкоди в сигналах супутникової навігації у Балтійському морі і звинувачує росію

В останні тижні зафіксували, як танкери підробляють дані про своє місце розташування, щоби приховати візити до росії.

Берегова охорона Фінляндії заявила, що з квітня 2024 року вона фіксує постійні перешкоди у сигналах супутникової навігації в Балтійському морі.

Останніми тижнями фіни спостерігали, як танкери підробляють дані про своє місце розташування, щоб приховати візити до росії.

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне заявила, що на думку Фінляндії, за порушеннями в сигналах Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) та Глобальної системи позиціонування (GPS) стоїть Росія.

Берегова охорона зазначила, що глушіння GNSS призвело до того, що збиваються з курсу. Фінській владі довелося сповіщати кораблям, щоб вони не наближалися до островів чи мілководдя. Порушення призвели до збоїв у роботі автоматичних ідентифікаційних систем суден, які забезпечують електронну навігацію.