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ПОЛІТИКА

Фінляндія та Швеція перевели ВМС в стан підвищеної готовності через кораблі росії – ЗМІ

30 квітня 2023, 20:04
Фінляндія та Швеція перевели ВМС в стан підвищеної готовності через кораблі росії – ЗМІ
Фото: samlib.ru
російські надводні кораблі були помічені поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів.

Сьогодні, 30 квітня, Фінляндія та Швеція перевели військово-морські сили в стан підвищеної готовності через кораблі росії, що помічені поблизу.

Про це повідомляє командувач ВМС Швеції Єва Скоог Хаслум в інтерв'ю фінському виданню Iltalehte.

російські надводні кораблі були помічені поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів.

"Ми переконані, що росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту", – сказала Скоог Хаслум.

На запитання про те, чи існує ризик, що росіяни планують саботувати й знищувати підводні електричні кабелі, командувач ВМС Швеції відповіла, що це могло б бути правдою.

"Безумовно. Це один зі способів проведення операції проти нас", - сказала вона.

За її словами, оскільки російська атака на енергетичні мережі можлива, шведський флот перебуває у стані підвищеної готовності до запобігання диверсіям.

"Тому ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони", – додала командувач.

ШвеціяФінляндіявмс

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