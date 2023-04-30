Фінляндія та Швеція перевели ВМС в стан підвищеної готовності через кораблі росії – ЗМІ

російські надводні кораблі були помічені поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів.

Сьогодні, 30 квітня, Фінляндія та Швеція перевели військово-морські сили в стан підвищеної готовності через кораблі росії, що помічені поблизу.

Про це повідомляє командувач ВМС Швеції Єва Скоог Хаслум в інтерв'ю фінському виданню Iltalehte.

російські надводні кораблі були помічені поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів.

"Ми переконані, що росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту", – сказала Скоог Хаслум.

На запитання про те, чи існує ризик, що росіяни планують саботувати й знищувати підводні електричні кабелі, командувач ВМС Швеції відповіла, що це могло б бути правдою.

"Безумовно. Це один зі способів проведення операції проти нас", - сказала вона.

За її словами, оскільки російська атака на енергетичні мережі можлива, шведський флот перебуває у стані підвищеної готовності до запобігання диверсіям.

"Тому ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони", – додала командувач.