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Фінляндія виділить Україні €2 млн на проєкт з оцінки шкоди довкіллю через війну

29 січня 2025, 18:13
Фінляндія виділить Україні €2 млн на проєкт з оцінки шкоди довкіллю через війну
Проєкт діятиме у 2025-2028 роках та фінансуватиметься МЗС Фінляндії.
Україна отримає від Фінляндії 2 млн євро на проєкт із оцінки шкоди довкіллю через війну.
 
Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.
 
За її словами, вона і гендиректор Фінського інституту навколишнього середовища Лейф Шульман підписали документи щодо запуску проєкту "Підтримка України в оцінці шкоди довкіллю та розвиток моніторингу якості води і біорізноманіття". Проєкт діятиме у 2025-2028 роках та фінансуватиметься МЗС Фінляндії.
 
Гринчук підкреслила, що система моніторингу вод Фінляндії – серед найкращих у Європі. Кошти проєкту скерують, зокрема, на такі напрямки:
 
  • проведення скринінгових досліджень пілотних річкових басейнів, які зазнали впливу бойових дій; 
  • придбання мобільної лабораторії для лабораторії моніторингу вод Північного регіону;
  • допомога Україні у розробленні дорожніх карт моніторингу води та біорізноманіття для стратегічного планування та посилення технічної спроможності лабораторій моніторингу вод;
  • посилення використання супутникових даних як потужного інструменту моніторингу довкілля. 
 
Міністерка повідомила, що від початку російського повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджені або зруйновані понад 744 об'єкти водогосподарської інфраструктури на суму понад 500 млн гривень. 
 
"Майже 85 млрд гривень нараховано Державною екологічною інспекцією України за забруднення водних об’єктів та морських вод внаслідок бойових дій. Усе це потребує якісного моніторингу, оцінки та відновлення", - наголосила Гринчук.
 
Вона додала, що Фінляндія допомагає у розбудові сучасного моніторингу атмосферного повітря.

 

Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

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