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Фінляндія вийшла із договору про протипіхотні міни і повідомила про це ООН

11 липня 2025, 12:03
Фінляндія вийшла із договору про протипіхотні міни і повідомила про це ООН
Фото: РБК-Україна
Вихід набуде чинності через 6 місяців.

Уряд Фінляндії повідомив Організації Об'єднаних Націй про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Вихід набуде чинності через 6 місяців після повідомлення, тобто в січні 2026-го.

Також Литва і Фінляндія планують розпочати внутрішнє виробництво протипіхотних мін наступного року для власних потреб.

Оттавська конвенція була підписана в 1997 році. Метою є повне усунення протипіхотних мін через міжнародну заборону їхнього використання, що мало б знизити рівень жертв серед цивільного населення. Країни, які підписали документ, зобов'язувались не використовувати, не виробляти та не передавати ці міни.

На сьогодні вихід з Оттавської конвенції вже схвалили Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща через військові загрози з боку росії.

Ще навесні ми писали, що Польща може замінувати кордони з рф та білоруссю.

 

ФінляндіяООН Оттавська конвенція

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