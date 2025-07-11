Фінляндія вийшла із договору про протипіхотні міни і повідомила про це ООН

Вихід набуде чинності через 6 місяців.

Уряд Фінляндії повідомив Організації Об'єднаних Націй про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Вихід набуде чинності через 6 місяців після повідомлення, тобто в січні 2026-го.

Також Литва і Фінляндія планують розпочати внутрішнє виробництво протипіхотних мін наступного року для власних потреб.

Оттавська конвенція була підписана в 1997 році. Метою є повне усунення протипіхотних мін через міжнародну заборону їхнього використання, що мало б знизити рівень жертв серед цивільного населення. Країни, які підписали документ, зобов'язувались не використовувати, не виробляти та не передавати ці міни.

На сьогодні вихід з Оттавської конвенції вже схвалили Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща через військові загрози з боку росії.

Ще навесні ми писали, що Польща може замінувати кордони з рф та білоруссю.