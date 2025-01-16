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Фінська митниця не відкриватиме кримінальну справу проти екіпажу російського танкера Eagle S – Reuters

16 січня 2025, 16:31
Фінська митниця не відкриватиме кримінальну справу проти екіпажу російського танкера Eagle S – Reuters
Фото: korrespondent.net
Водночас митники конфіскували вантаж неетильованого бензину та дизельного палива
Митниця Фінляндії заявила про відсутність підстав для порушення кримінальної справи проти екіпажу нафтового танкера рф Eagle S через вантаж російського палива на судні.
 
Про це пише Reuters.
 
У грудні фінська поліція заарештувала танкер через підозри, що судно пошкодило фінсько-естонську лінію електропередачі та чотири телекомунікаційних кабелі, протягнувши якір морським дном.
 
Водночас митники конфіскували вантаж неетильованого бензину та дизельного палива та сьогодні підтвердили, що вони класифікуються як продукти, які підпадають під санкції проти росії. Але оскільки судно увійшло в фінські територіальні води на вимогу влади Фінляндії, “екіпаж не міг вважатися таким, що навмисно порушив законодавство про санкції”, йдеться в заяві митниці.
 
Вантаж судна поки що буде затриманий фінською митницею”, – зазначено у пресрелізі.
 
війна в Україніросія окупантиФінляндія

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