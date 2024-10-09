Фінський президент оголосив про формування НАТО 3.0, яке буде стримувати загрози від росії

Фінляндія також опрацьовує створення передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу НАТО.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що в теперішніх геополітичних умовах Альянс повертається до свого первинного завдання, для якого і створювався: стримування і оборони від загрози зі Сходу, з боку росії.

Про це Стубб сказав в Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, пише агенція Укрінформ.

"Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням НАТО 3.0. Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від росії. Ми маємо спільне розуміння в межах альянсу щодо викликів у сфері безпеки, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках – як стримування, так і оборони", - заявив глава Фінляндії.

Він додав, що Фінляндія бере активну участь у заходах солідарності та у вдосконаленні командних структур альянсу. Зокрема, разом із США та північними союзниками країна входитиме до складу об’єднаного командування НАТО в Норфолку, створюватиме потужний сухопутний компонент у складі власних збройних сил.

Також разом зі Швецією Фінляндія опрацьовує створення передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу НАТО.

"Завдяки потужності наших військових ми будемо постачальниками, а не споживачами безпеки, і бачимо, що багато країн-союзниць мають велике прагнення допомогти нам у цьому", - констатував Стубб.

Напередодні Фінляндія назвала локацію штабу Північного командування НАТО.

Ним стало місто Міккелі розташоване приблизно у 105 кілометрах від кордону з росією.