Фірми депутата міськради від ЄС Назарія Бербеки поділили майже 8 млн від податківців зі своїм працівником

Йдеться про дві компанії ТОВ "Експлуатаційна служба Нова оселя" і ТОВ "Експлуатаційна служба Нова оселя фасілітіс". Фірми змагались із технічним конкурентом - приватним підприємцем Ігорем Каленським, пише "Наші гроші Львів".

Дві компанії, що належать Назарові Бербеці та його бізнес партнеру із будівельного бізнесу Тарасові Дідику, за два роки отримали від львівських податківців контрактів на понад 8 млн грн.

Для того, щоб компанії увійшли на ринок клінінгових послуг для бюджетних організацій, в головному управління ДФС у Львівській області перестали дотримуватися режиму секретності.

Раніше тут діяв режимний доступ до приміщень, оскільки у приміщеннях зберігають зброю, а в слідчому управлінні фінансових розслідувань тримають речові докази та документи із грифом "цілком таємно". Через це офіси податківців багато років прибирало лише спеціальне державне підприємство "Виробничо-сервісний центр у Львівській області".

Але у 2019 році угоди без конкурсу почали підписувати з ТОВ "Експлуатаційна служба Нова оселя". А потім компанія почала вигравати конкурси. Ще за рік за чистоту в податковій почала дбати ще одна компанія Бербеки-Дідики - "Експлуатаційна служба Нова оселя фасілітіс". Фірма спочатку отримала кілька угод без конкурсу, а потім почала "конкурувати" зі своїм же працівником Ігорем Каленським.

В обох "Нових оселях" не визнають, що конкурують зі своїм працівником, але саме його контактний телефон ми побачили на інформаційному оголошенні для мешканців будинку, який обслуговує компанія "Експлуатаційна служба Нова оселя Фасілітіс". Саме він приймає дзвінки, коли в будинку треба щось полагодити.

Депутат Львівської міськради, забудовник та син екс-заступника голови львівської "податкової" Назарій Бербека освоює львівський ринок клінінгових послуг. І почав він з прибирання колишнього робочого місця батька. Тут заради нього не лише дроблять закупівлі, але й фактично зняли режим секретності. Від серпня 2019 року підприємства Назарія Бербеки отримало від фіскалів контрактів на понад 8 млн грн. Новим клієнтом Бербеки також нещодавно стало і одне з управлінь мерії та районна адміністрація. Про це пишуть "Наші Гроші Львів"

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Головне управління ДФС у Львівській області ще донедавна обслуговувало спеціальне державне підприємство "Виробничо-сервісний центр у Львівській області". Саме цьому державному підприємству податківці віддавали прибирання своїх офісів. Тендери не проводили через режим секретності - у приміщеннях зберігають зброю, а в слідчому управлінні фінансових розслідувань тримають речові докази та документи із грифом "цілком таємно".

"Головне управління ДФС у Львівській області є суб’єктом режимно-секретної діяльності, який використовує приміщення (зони, території), де обробляється та зберігаються відомості з найвищим ступенем секретності "Цілком таємно", - завжди писали у обґрунтуванні закупівель на прибирання.

Однак у 2019 році раптом все змінилось. Прибирати офіси податківців почало ТОВ "Експлуатаційна служба "Нова оселя". Тобто не спеціальне державне підприємство, а звичайна "товка".

При цьому перші угоди з нею підписували без конкурсів. Обґрунтування про секретність вже не використовували та й, здається, про режим секретності просто забули.

Власниками підприємства є Назарій Бербека і Тарас Дідик. Останній не є депутатом, але основний бізнес-партнер Бербеки в будівельному бізнесі.

Ми запитали секретаря тендерного комітету Львівської ДФС Дмитра Качинського, що сталось з режимом секретності: чи його скасували, чи з’явилися нові правила?

"Не володію такою інформацією", - коротко відповів він на питання.

Качинський також не володіє інформацією про те, чому саме "Експлуатаційна служба "Нова оселя" стала новим прибиральником для податкової. Він каже, що фірму "порадила організація "Світ права", яка надає консультаційні послуги із закупівель".

Підтверджує, що перша співпраця з податковою відбулась "за порадою" і керівник "ЕС Нова оселя" Тарас Бербека (брат депутата та співвласника Назарія Бербеки).

"Наскільки я пам’ятаю, це була рекомендація. Хто саме? Це було майже два роки тому, тому не пам’ятаю, хто", - каже він.

Власне у "Світі права" також фірму хоч і пам’ятають, але директорка фірми Ірина Корда каже, що вперше зустрілась з представниками компанії лише у 2020 році.

"Є така компанія на ринку, але вони мені стали відомі лише як учасник торгів. Я не пригадую, щоб їх комусь рекомендувала. Я їх не знала. В нас немає такого правила що-небудь нав’язувати нашим клієнтам. Ми ніколи такого не робимо", - стверджує вона.

Мільйонери від податкової

У серпні 2019 року, впродовж одного дня, із фірмою Назарія Бербеки та Тараса Дідика підписали три контракти на загальну суму 430 тис. грн - на послуги з прибирання приміщень, двірницькі послуги та експлуатаційне утримання будинку. Те, що раніше робило спеціальне державне підприємство.

На переконання експерта з публічних закупівель, голови правління "Центру громадського моніторингу та досліджень" Мирослава Сімки, насправді у податковій замовили одну комплексну послугу. А різні назви написали для того, щоб уникнути відкритих торгів, де змагатимуться кілька учасників.

"Ми можемо припустити, що такий поділ був здійснений умисно, з метою уникнення проведення процедур закупівель. Якщо в них на рахунку на момент укладення договорів було більше коштів, ніж сукупно за трьома договорами, тоді це чистий поділ і уникнення торгів", - розповідає Мирослав Сімка.

Натомість секретар тендерного комітету Дмитро Качинський переконує, що прямі угоди уклали виключно через те, що потреба в роботах виникла до закінчення процедури відкритих торгів.

А новий тендер на контракт у 2,72 млн. грн оголосили всередині серпня. І переможцем несподівано стало ТОВ "Експлуатаційна служба Нова оселя". З того часу таких контрактів ще було кілька - загалом на 8,09 млн грн (з цією фірмою та новоствореною із подібною назвою - "Експлуатаційна служба Нова оселя Фасілітіс").

"Трішки старший конкурент"

Для більшої впевненості у перемозі на тендерах потрібен надійний конкурент. Для "Експлуатаційна служба "Нова оселя" ним став приватний підприємець Ігор Каленський. Він ніколи не виграє.

Попри тотальний провал у публічних закупівлях, чоловік не здається - знову сходив на свіжий тендер податкової, але вже як конкурент нової фірми Бербеки-Дідика - "Експлуатаційна служба "Нова оселя Фасілітіс".

Для чого підприємцям створювати ще одне підприємство зі схожою назвою та видами діяльності, ми не знаємо. Але ми знаємо, що методи роботи на ринку від появи нового слова у назві не змінились. У серпні 2020-го головне управління ДФС у Львівській області уклало три прямі угоди вже з новою фірмою Назарія Бербеки, зі словом "фасілітіс" у назві. Всі на 49,99 тис. грн. На той момент фірмі був місяць.

У тендері на прибирання податкової у цьому році взяла участь вже "Нова оселя Фасілітіс". Конкурентом виступив Ігор Каленський.

У вихідних даних тендерної пропозиції Каленського автором файлу вказано… директора фірми-конкурента Тараса Бербеку.

Ми перевірили документи замовника - у метаданих ніякого Бербеки. І навіть провели маленький експеримент - зателефонували Тарасові Бербеці і покликали до слухавки Каленського. Той навіть не здивувався і сказав, що може сказати нам номер його мобільного. А щодо документів, то Тарас Бербека все пояснив:

"Ігор брав в нас оренду техніку для господарських потреб. Значить людина, яка перед тим використовували її, просто не вийшла з Word і все! Думаю, не зі злості, не для того, щоб створити якусь ситуацію. Тому, що він є трошки старшим по віку і напевно гірше користується технікою і комп’ютером. Це, напевно, і є причиною".

Для довідки - Ігорю Каленському в лютому виповнилося 43 роки.

"Конкуренти" не приховують, що знайомі і, зрештою, ніхто не забороняє знайомим конкурувати на тендерах. Проблема лише в тому, що Ігор Каленський працює в компанії "ЕС Нова оселя", а така фіктивна конкуренція вже заборонена.

Каленського ми знайшли в офісі "Експлуатаційної служби "Нова оселя". Як тільки ми сфотографували вивіску із його ж номером на ній, він вийшов на зустріч.

Переповідати розмову не будемо, просто подивіться.

Ми обґрунтовано вважаємо, що Каленський - технічний учасник, який просто має забезпечити необхідну мінімальну кількість учасників на тендерах, де має виграти фірма Назарія Бербеки і Тараса Дідика.

У документах, які він подає на конкурс, немає жодних фактичних відомостей - нічого про досвід, працівників, наявність обладнання та техніки тощо. Вони навіть не підписані цифровим підписом - і в будь-якому випадку лише за це його б відхилили.

Довідка

У Бербеки та Дідика також є будівельний бізнес. Вони є співвласниками ТОВ "Львівська інвестиційна компанія", яка отримала п’ять містобудівних умов та обмежень на будівництво у Львові з 2017 року (останні, шості МУО, погоджені виконкомом, але наразі не підписані мером). Тарас Дідик також є власником ТОВ "Бізнес-Вектор ДК", яка є власником торгової марки "Нова оселя". Однак будівництво під брендом "Нової оселі" веде і "Львівська інвестиційна компанія".