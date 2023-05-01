First Republic Bank став другим за величиною банківським банкрутством в історії США – Bloomberg

Дії уряду та інших банків не зупинили клієнтів, що забирали гроші.

У США збанкрутів First Republic Bank, який з березня намагалися врятувати 11 банків, пообіцявши влити у нього 30 млрд доларів. Ані втручання уряду, ані вливання грошей партнерів, не вирівняли баланс First Republic Bank – клієнти продовжували забирати депозити, а ціна акцій знизилася зі 150 доларів у березні до 5 доларів наприкінці квітня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Право викупити банк на тендері отримав найбільший за розмірами активів банківський холдинг США JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan отримає активи First Republic, включно із близько $173 млрд кредитів і $30 млрд цінних паперів, а також $92 млрд депозитів. JPMorgan і Федеральна корпорація страхування депозитів домовилися розділити з JPMorgan збитки, а також будь-які відшкодування за кредитами.

Ця угода робить найбільший банк США JPMorgan ще більш масштабним. Як пише Bloomberg, за звичайних обставин, регулятор не дозволив би цю купівлю.

Як повідомлялося раніше, ситуація у First Republic Bank почала погіршуватися одразу після банкрутства та виведення з ринку банків Silicon Valley Bank, Signature Bank та Silvergate Bank. Банки зіштовхнулися з витоком коштів клієнтів, значна частина яких – фірми, що підтримуються венчурним капіталом. Вони активізували виведення грошей з депозитів після банкрутства другої в світі криптобіржі FTX. Колишній конгресмен Барні Франк назвав криптовалюти основною причиною кризи у банківській системі США.