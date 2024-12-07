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Fitch Ratings спрогнозували, як довго триватиме війна в Україні та чи можливе припинення вогню

07 грудня 2024, 14:25
Fitch Ratings спрогнозували, як довго триватиме війна в Україні та чи можливе припинення вогню
Фото: Генштаб ЗСУ
Припинення вогню можливе, але мирна угода є малоймовірною, вважають аналітики
Міжнародне агентство Fitch Ratings очікує, що війна росії з Україною триватиме у 2025 році у рамках її поточних широких параметрів. Припинення вогню можливе, але мирна угода є малоймовірною.
 
Про це повідомляє Fitch.
 
"На нашу думку, незважаючи на деякі територіальні придбання росії з кінця 2023 року, західна військова підтримка та тверда рішучість мають дозволити Україні запобігти значним додатковим територіальним втратам", - йдеться в повідомленні.
 
Як зазначають аналітики агентства, заявлена політична мета нової адміністрації США щодо припинення війни може призвести до переговорного припинення вогню, "але мирна угода є малоймовірною через складні поступки, які вимагатимуться від обох сторін".
 
"Параметри переговорного припинення вогню, включаючи гарантії безпеки для України та територій, що залишаться під контролем росії, залишаються невизначеними", - вважають у Fitch Ratings.

 

Аналітикавійна в Україніросія окупанти

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