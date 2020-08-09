Fitch трохи поліпшило прогноз падіння економіки на 2020 рік, але не очікує швидкого відновлення

У той же час, прогноз зниження ВВП єврозони на поточний рік був погіршений до 9% з 8%, Великобританії - до 11,5% з 9%, для emerging markets (без урахування Китаю) - до 5,7% з 4,7 %

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз падіння для світового ВВП на 2020 рік до 4,4% з 4,6%, зазначивши, що відновлення економічної активності після пандемії, відбувається швидше, ніж очікувалося.

Темпи відновлення економіки можуть знову сповільнитися незабаром, йдеться у вересневій доповіді Global Economic Outlook (GEO), повідомляє "Економічна правда".

"Китай вже повернувся до докризового рівня ВВП, і показники роздрібних продажів в США, Франції і Великобританії перевершують лютневі рівні, проте ми сумніваємося, що можна очікувати V-образного відновлення економіки, - відзначає головний економіст Fitch Ratings Брайан Култон.

- Серйозні проблеми з безробіттям в Європі ще попереду, компанії скорочують капіталовкладення, і заходи соціального дистанціювання продовжують обмежувати приватне споживання".

Експерти Fitch покращили прогноз для США на 2020 рік: ВВП країни, за їхніми оцінками, знизиться на 4,6%, а не на 5,6%, як очікувалося в червні. Прогноз зростання китайської економіки на цей рік ще в кінці липня був підвищений агентством до 2,7% з очікуваних у червні 1,2%.

У той же час, прогноз зниження ВВП єврозони на поточний рік був погіршений до 9% з 8%, Великобританії - до 11,5% з 9%, для emerging markets (без урахування Китаю) - до 5,7% з 4,7 %.

Погіршення прогнозу для emerging markets відображає, зокрема, зміна прогнозу падіння ВВП Індії в фінансовому році, що завершується в березні 2021 року, до 10,5% з очікуваних раніше 5%.

"Ми не очікуємо, що нинішні темпи відновлення економіки збережуться в найближчі місяці, оскільки позитивний імпульс, пов'язаний із зняттям карантинних заходів, слабшає, проблеми ринку праці обмежують споживчі витрати, в той час як компанії скорочують капіталовкладення, - зазначає Култон.

"Крім того, оскільки поширення коронавірусу як і раніше не взято під контроль, триваюче соціальне дистанціювання і відповідні обмеження будуть стримувати економічну активність".

Нагадаємо, що Moody's очікує падіння ВВП країн G20 у 2020 році на 4,6% і зростання на 5,3% у наступному