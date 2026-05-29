Фіцо після удару російського дрона по Румунії закликав ЄС до діалогу з москвою

Фіцо став одним із низки світових лідерів, які приєдналися до засудження інциденту.

Словаччина висловила солідарність з Румунією, яка потрапила під удар російського безпілотника, однак одночасно закликала до стриманості та діалогу з росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє The Guardian.

Фіцо висловив "повну солідарність" з Бухарестом, проте застеріг від ескалації, "з якою ми можемо не впоратися". Словацький прем'єр закликав до "стриманості у підбурювальних заявах", а також до негайного початку "діалогу" між ЄС і росією.

В ніч на 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув кордон із Румунією та врізався у дах багатоповерхівки в місті Галац. У квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа, двоє людей отримали травми. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.

Міністерство національної оборони Румунії підтвердило, що в будинок влучив російський дрон типу "Герань-2". Румунські військові пояснили, що не встигли перехопити безпілотник через надто короткий проміжок часу – від виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.

Фіцо став одним із низки світових лідерів, які приєдналися до засудження інциденту.