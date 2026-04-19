Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не хочуть пропускати його дорогою до москви

19 квітня 2026, 13:13
Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не хочуть пропускати його дорогою до москви
Прем'єр розповів, що планує низку візитів до інших країн.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Литва та Латвія заборонили йому проліт у своєму повітряному просторі рейсом до москви.
 
Про це Фіцо заявив у відеозверненні до громадян.
 
Прем'єр розповів, що планує низку візитів до інших країн. У його планах, зокрема, був візит до концтабору "Дахау" у Німеччині, який пояснив зростання кількості людей, "які вважають витівки фашистів казками". Потім Фіцо сподівається встигнути покласти квіти до могили невідомого солдата Червоної армії в москві, а далі — до загиблих румунських солдатів у Словаччині.
 
Також Фіцо "якщо встигне" прагне відвідати США з нагоди святкування 250-річчя незалежності та завітати на Арлінгтонський цвинтар у Вашингтоні.
 
"Під час моїх поїздок за мир буде знову весело… Ненароком я сказав, що якщо встигну щодо москви, бо Литва і Латвія вже повідомили, що не дозволять проліт через їхню територію… Що поробиш. Країни-члени ЄС не дозволяють прем’єру іншої країни-члена ЄС літати над їхньою територією. Звичайно, я знайду інший маршрут, як робив минулого року, коли нас "торпедувала" Естонія. Ставлення держав Балтії до Другої світової війни не можуть зупинити мене у намірі подякувати за визволення Словаччини", – заявив Фіцо.
