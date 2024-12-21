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ПОЛІТИКА

Фіцо заявив про пропозицію Зеленського щодо російських активів в обмін на підтримку України в НАТО

21 грудня 2024, 09:36
Фіцо заявив про пропозицію Зеленського щодо російських активів в обмін на підтримку України в НАТО
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Ситуація загострюється через транзит газу з рф.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що український президент Володимир Зеленський пропонував йому 500 мільйонів євро російських активів в обмін на дозвіл вступу України в НАТО.

Про це повідомляє Politico.

"Після того, як я сказав Зеленському, що Словаччина може втратити близько 500 мільйонів євро за транзит газу на рік, український президент запитав мене, чи буду я тоді голосувати за членство в НАТО, якщо він віддасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і, звичайно, я відповів: "Ніколи", ‒ заявив Фіцо.

Прем’єр назвав подібну пропозицію абсурдною та заявив, що Україна, мовляв, "береться завдавати шкоди економіці члена ЄС". Водночас офіс президента України поки не прокоментував ці твердження. За словами Фіцо, у разі припинення транзиту газу територією України можуть виникнути "серйозні конфлікти", хоча конкретику він не уточнив. Про який саме вид конфлікту може йти мова словацький прем'єр не пояснив, але нагадав, що Братислава надає Києву допомогу і розраховує на таке саме ставлення України до Словаччини. Фіцо зазначив, що підтримка має бути взаємною, а не односторонньою.

Ситуація із транзитом російського газу через українську територію стала причиною суперечок між країнами. Під час пресконференції у Брюсселі Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться на продовження транзиту лише за умови, якщо Росія не отримуватиме оплату за постачання до завершення конфлікту.

Фіцо охарактеризував таку позицію як неприйнятну, наголосивши, що це завдасть економічної шкоди Словаччині та підвищить ціни на газ для Європи. Прем’єр додав, що його країна заробляє 500 мільйонів євро щорічно на транзиті російського газу і назвав припинення постачання "ударом по ЄС".

"Невже ми дозволимо цьому трубопроводу пересохнути? В ім'я чого? Тому що вам не подобаються росіяни? Добре, вони мені подобаються", — сказав Фіцо.

Він також закликав європейських союзників знайти способи продовжити постачання російського газу через Україну, аби уникнути фінансових втрат і ризиків для енергетичної стабільності регіону.

Видання Bloomberg на цьому тижні звернуло увагу на ключову цитату Фіцо, про яку згадує і він сам  говорячи про розмову із Зеленським:

"Словаччина, яка є одним з ключових покупців російського газу через український маршрут, заробляє 500 мільйонів євро (525 мільйонів доларів) на рік на транзиті.

Цей приріст державної скарбниці опиниться під загрозою, якщо не будуть прийняті альтернативні заходи. Час спливає, щоб уникнути зупинки до закінчення терміну дії транзитної угоди".

Роберт ФіцоВолодимир ЗеленськийНАТОактиви рф

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