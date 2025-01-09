Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фіцо заявив, що на переговорах з путіним домовився про постачання газу для Словаччини

09 січня 2025, 09:49
Фіцо заявив, що на переговорах з путіним домовився про постачання газу для Словаччини
Фото: news.yahoo.com
В грудні словацький прем'єр зустрівся в москві з путіним.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо сказав, що забезпечив постачання газу до Словаччини під час поїздки до путіна в москву в кінці грудня перед тим, як Україна припинила транзит газу.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ", - сказав Фіцо.

Прем'єр не надав іншої детальної інформації про постачання газу, але звинуватив Київ у нанесенні шкоди Словаччині, адже він не продовжив угоду про транзит російського газу, термін дії якої закінчився наприкінці 2024 року. 

Також пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну і скоротити допомогу біженцям.

За даними словацького оператора газотранспортної мережі Eustream, після припинення поставок з України Словаччина продовжила отримувати газ через Угорщину, куди надходить російський газ через "Турецький потік".

Фіцо додав, що зупинка поставок з України обійшлася країні в 500 млн євро у вигляді транзитних зборів та в 1 млрд євро через вищі ціни на газ.

Словацький політик вкотре звинуватив президента України Володимира Зеленського в "саботажі фінансових інтересів країни і Євросоюзу" через відмову продовжити транзит російського газу.

Фіцо сьогодні, 9 січня, має зустрітися  з представниками Єврокомісії в Брюсселі, щоб обговорити припинення транзиту газу через Україну.

Раніше український президент Володимир Зеленський звинуватив Фіцо у відкритті "другого енергетичного фронту" проти України за наказом рф.

Однак попри погрози Фіцо Словаччина продовжить постачати Україні електроенергію.

 

СловаччинаРоберт Фіцо

Останні матеріали

Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на
Політика
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на "бананову республіку"? – Лі Гокстадер
Переклад iPress – 09 січня 2025, 08:14
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Політика
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 січня 2025, 14:41
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 08 січня 2025, 12:29
Ще один день на війні. Як воює підрозділ
Cуспільство
Ще один день на війні. Як воює підрозділ "Ахіллес" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2025, 07:59
Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер
Політика
Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 січня 2025, 14:25
Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph
Політика
Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph
Переклад iPress – 07 січня 2025, 12:34
Українці розпочали контрнаступ біля Суджі. Кордон знову прорвано в двох місцях – Дональд Гілл
Cуспільство
Українці розпочали контрнаступ біля Суджі. Кордон знову прорвано в двох місцях – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 січня 2025, 07:16
Найепічніша катастрофа путіна. Курська область залишиться не деокупованою до інавгурації Трампа – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найепічніша катастрофа путіна. Курська область залишиться не деокупованою до інавгурації Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 січня 2025, 14:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється