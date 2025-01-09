Фіцо заявив, що на переговорах з путіним домовився про постачання газу для Словаччини

В грудні словацький прем'єр зустрівся в москві з путіним.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо сказав, що забезпечив постачання газу до Словаччини під час поїздки до путіна в москву в кінці грудня перед тим, як Україна припинила транзит газу.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ", - сказав Фіцо.

Прем'єр не надав іншої детальної інформації про постачання газу, але звинуватив Київ у нанесенні шкоди Словаччині, адже він не продовжив угоду про транзит російського газу, термін дії якої закінчився наприкінці 2024 року.

Також пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну і скоротити допомогу біженцям.

За даними словацького оператора газотранспортної мережі Eustream, після припинення поставок з України Словаччина продовжила отримувати газ через Угорщину, куди надходить російський газ через "Турецький потік".

Фіцо додав, що зупинка поставок з України обійшлася країні в 500 млн євро у вигляді транзитних зборів та в 1 млрд євро через вищі ціни на газ.

Словацький політик вкотре звинуватив президента України Володимира Зеленського в "саботажі фінансових інтересів країни і Євросоюзу" через відмову продовжити транзит російського газу.

Фіцо сьогодні, 9 січня, має зустрітися з представниками Єврокомісії в Брюсселі, щоб обговорити припинення транзиту газу через Україну.

Раніше український президент Володимир Зеленський звинуватив Фіцо у відкритті "другого енергетичного фронту" проти України за наказом рф.

Однак попри погрози Фіцо Словаччина продовжить постачати Україні електроенергію.