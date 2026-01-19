Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Фіцо зустрівся з Трампом і обговорив "глибоку кризу" ЄС та ситуацію в Україні

19 січня 2026, 12:40
Фіцо зустрівся з Трампом і обговорив
Фото: news.yahoo.com
Прем’єр погодився з Трампом, що ЄС є "інститутом, який переживає серйозні труднощі".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у суботу ввечері.

Про це повідомляє Euractiv.

За словами Фіцо, під час зустрічі вони обговорили міжнародні питання, зокрема "глибоку кризу" Європейського Союзу та ситуацію в Україні. Прем’єр погодився з Трампом, що ЄС є "інститутом, який переживає серйозні труднощі".

Фіцо підкреслив, що обговорення зосередилися на дипломатичних питаннях і міжнародних подіях, а також на енергетичній та міграційній політиці ЄС. Він підтвердив "орієнтований на мир" підхід Словаччини, наголосивши на перевазі дипломатії над військовими рішеннями у вирішенні конфліктів.

Водночас словацький прем’єр ухилився від коментарів щодо нових тарифів США і спірних питань, пов’язаних із Гренландією та Венесуелою.

Фіцо назвав зустріч із Трампом неформальною та відкритою, а запрошення — ознакою "великої поваги та довіри". Він зазначив, що США цікавилися незалежною позицією Словаччини щодо війни в Україні, адже країна "не є папугою Брюсселя".

Нагадаємо, у грудні 2025 року Фіцо вже анонсував своє запрошення від Трампа відвідати США, підкреслюючи його важливість для міжнародного діалогу.

Більше публікацій

