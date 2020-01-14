ФК "Барселона" встановив європейський рекорд із доходів, першим подолавши планку в 800 млн євро на рік
Іспанська "Барселона" очолила рейтинг найприбутковіших футбольних клубів Європи, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляється на сайті консалтингової компанії Deloitte, за сезон-2018/19 "Барселона" заробила 840,8 млн євро, що є абсолютним рекордом. Каталонський клуб першим підкорив позначку в 800 млн євро. При цьому він уперше опинився на вершині цього рейтингу, який виходить уже 23-й раз.
До п'ятірки найкращих входять іспанський "Реал" (757,3 млн євро), англійський "Манчестер Юнайтед" (711,5 млн), німецька "Баварія" (660,1) і французький "Парі Сен-Жермен" (635,9 млн ).
Загалом у рейтингу присутні 20 клубів - вісім англійських, чотири італійських, по три іспанських і німецьких, два французьких. Їхній сукупний дохід становить 9,3 млрд євро, тоді як роком раніше - 8,3 млрд.
Склад топ-20 є стабільним, а цього року його поповнили два нових учасники - французький "Ліон" (17-те місце) та італійський "Наполі" (20-те).
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