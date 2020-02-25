FlixBus оголосив плани на 2020 рік: Африка, країни Балтії та внутрішні рейси в Україні

У FlixBus додають, що успіх на українському ринку спонукав до подальшого розвитку в регіоні, наступний крок - вихід у країни Балтії

У 2019 році FlixBus вийшов на український ринок, запустивши регулярні міжнародні рейси, які об’єднують 10 українських міст (Київ, Львів, Одеса, Житомир, Рівне, Вінниця, Умань, Хмельницький, Тернопіль та Ужгород) прямими сполученнями з 44 містами Європи.

Автобусний оператор FlixBus вперше оголосив про початк рейсів у Африку (Марокко) та анонсував у 2020 році вихід на ринок країн Балтії і розвиток внутрішніх рейсів в окремих країнах, включно з Україною, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що у лютому оператор вийшов на ринок Африки, запустивши свої перші два автобуси з Марокко до Франції.

"Нові маршрути з'єднали 27 французьких міст з 9 марокканськими, в тому числі Марракеш, Рабат, Фес, Мекнес, Танжер та Касабланку", - йдеться у повідомленні.

У FlixBus додають, що успіх на українському ринку спонукав до подальшого розвитку в регіоні, наступний крок - вихід у країни Балтії.

"У 2020 році FlixBus має на меті з'єднати Естонію, Латвію та Литву міжнародними рейсами з західною Європою", - додали в компанії.

Крім цього, на 2020 рік компанія анонсувала розвиток внутрішніх рейсів у трьох країнах - Великобританії, Португалії та Україні.

У 2019 році FlixBus вийшов на український ринок, запустивши регулярні міжнародні рейси, які об’єднують 10 українських міст (Київ, Львів, Одеса, Житомир, Рівне, Вінниця, Умань, Хмельницький, Тернопіль та Ужгород) прямими сполученнями з 44 містами Європи.

"У 2020 році FlixBus планує збільшувати кількість міжнародних ліній з України, але важливою метою є запуск внутрішніх перевезень", - йдеться у повідомленні.

"Ми бачимо величезний інтерес до рейсів всередині України. Лише за офіційними даними, міжміським автобусним сполученням в Україні користуються біля 148 млн пасажирів на рік і сьогодні пропозиція по комфортним, безпечним і доступним автобусним подорожам є недостатньою.

Мережа внутрішніх ліній в Україні є в наших планах на 2020 рік, і ми також працюємо над відкриттям внутрішніх продажів на наших міжнародних лініях", - заявив директор FlixBus в Україні та Польщі Міхал Леман.

"У 2020 році компанія прагне збільшити частоту міжнародних рейсів до Великобританії та розпочати перші британські внутрішні автобусні лінії.

Після лібералізації внутрішнього ринку перевезень у Португалії, яка відбулась минулого року, FlixBus вирішив запустити внутрішню мережу автобусних перевезень в цій країні, де сьогодні оператор перевезень вже створив міцну міжнародну мережу, яка з'єднує Португалію з більш ніж 50 європейськими містами", - додали у прес-службі.

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