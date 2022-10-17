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Flowers.ua – швидкий та зручний сервіс доставки квітів і подарунків в Україні

Flowers.ua – швидкий та зручний сервіс доставки квітів і подарунків в Україні Фото з вільного доступу
Для того, щоб зробити незабутній подарунок родичу або близькій людині на день народження або з будь-якої іншої нагоди, зовсім не обов'язково шукати щось надзвичайне. Букет квітів - це ідеальний презент, який допоможе передати ваші емоції та почуття без зайвих слів навіть на відстані. Тим більше, що сьогодні для замовлення квітів не доведеться навіть залишати власний будинок.
 
На сайті компанії Flowers.ua усі заявки оформлюються онлайн.
 
Не прогавте можливість висловити своїм близьким підтримку, навіть якщо зараз вас поділяють кілометри.
 
Доставка квітів здійснюється по всіх містах України, де наразі немає бойових дій.
 
 

Як купити квіти через додаток

Офіційний мобільний додаток від інтернет-магазину Flowers.ua дає можливість купити літні квіти, інші сезонні букети, трендові флористичні композиції, квіти в коробці, квіти в кошику, а також всілякі подарунки буквально в пару кліків. Завантажити програму можна абсолютно безкоштовно і з Play Market, і з App Store. Тепер вітати рідних та близьких зі святами стало ще простіше та доступніше.
 
Як оформити замовлення
Для початку ознайомтеся з каталогом, але перед цим у шапці профілю виберіть потрібне місто доставки. Потім додайте позицію в кошик і впишіть у поля всі необхідні контактні дані. Доставка квітів по обласним центрам України безкоштовна. Вартість доставки в інші населені пункти різниться в залежності від віддаленості квіткових майстерень компанії. Докладніше про це вам розповість наш фахівець. Служба підтримки Flowers.ua працює цілодобово. Ви завжди можете зв'язатися з менеджером у телефонному режимі або через онлайн-чат на сайті. Таким чином, якщо ви хочете дізнатися докладнішу інформацію про деталі замовлення, сміливо звертайтеся за консультаціями в будь-який час дня чи ночі.
 

Відстеження замовлення онлайн

Відстежувати поточний статус замовлення можна в особистому кабінеті, також на ваш смартфон приходитимуть відповідні push-повідомлення. А коли кур'єр виїде на доставку, його маршрут відображатиметься на мапі в режимі реального часу.
 
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17 10 2022 17:32
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