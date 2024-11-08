Фон дер Ляєн поговорила з Трампом: обговорили оборону і Україну

Також вона очікує на зміцнення зв'язків між ЄС і США.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це вона написала в соцмережі X (Twitter).

"Ми обговорили оборону та Україну, торгівлю та енергетику. Разом ми можемо сприяти процвітанню та стабільності по обидва боки Атлантики", - йдеться в дописі.

Фон дер Ляєн також написала, що вона очікує на зміцнення зв'язків між ЄС і США та спільну роботу над вирішенням геополітичних викликів.

Ми також писали, що у вівторок, 5 листопада, Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах у США.