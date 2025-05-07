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ПОЛІТИКА

Фон дер Ляєн: Повернення до російського газу стане історичною помилкою для Європи

07 травня 2025, 20:33
Фон дер Ляєн: Повернення до російського газу стане історичною помилкою для Європи
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Залежність від росії завдає шкоди не тільки безпеці, а й економіці ЄС.

Європа не повинна повторювати стратегічні помилки минулого і знову ставати залежною від російських енергоносіїв. Про це у Страсбурзі заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту 7 травня, у середу. Вона підкреслила, що будь-які спроби повернутися до колишніх енергетичних відносин із росією після закінчення війни в Україні стануть "помилкою історичного масштабу".

Про це повідомляє Euronews.

За словами глави Єврокомісії, епоха російського викопного палива в Європі добігає кінця. "росія неодноразово показувала, що не є надійним постачальником. путін скорочував постачання газу в 2006, 2009, 2014, 2021 роках і під час війни. Скільки ще нам потрібно, щоб засвоїти урок?" - заявила вона. Фон дер Ляєн зазначила, що залежність від росії завдає шкоди не тільки безпеці, а й економіці ЄС, оскільки дає москві можливість маніпулювати цінами на енергоносії.

Заява прозвучала на тлі обговорень у Вашингтоні можливого перемир'я між Україною та росією. Деякі представники американської адміністрації припускають, що скасування частини санкцій може стати інструментом тиску на Кремль для припинення бойових дій. Це викликало стурбованість у Брюсселі щодо перспектив повернення російських поставок на європейський ринок.

Фон дер Ляєн, своєю чергою, дала зрозуміти, що Євросоюз має твердий намір відмовитися від усіх видів російського палива, включно зі скрапленим природним газом. Торік 27 країн ЄС витратили на закупівлі російських енергоносіїв 23 мільярди євро - більше, ніж сукупна військова допомога Україні за той самий період. Особливо гостро стоїть питання щодо СПГ: його імпорт 2024 року зріс на 9 % порівняно з попереднім роком. Основними одержувачами стали Франція, Іспанія та Бельгія.

За даними Центру досліджень у галузі енергетики та чистого повітря, більше половини експортних доходів росії від газу забезпечуються за рахунок поставок до ЄС. Щоб усунути цю залежність, Єврокомісія представила "дорожню карту", що передбачає повну відмову від закупівель російських енергоносіїв до кінця 2027 року. План охоплює не тільки СПГ, а й трубопровідну нафту та ядерні матеріали.

Важливим елементом стратегії стане заборона на імпорт газу як частина загальноєвропейської енергетичної та торговельної політики, що дасть змогу обійти необхідність одноголосного голосування. Це викликало критику з боку окремих країн, зокрема Угорщини та Словаччини, які вважають, що такі заходи можуть підірвати конкурентоспроможність ЄС.

Фон дер Ляєн підкреслила, що стійкий мир в Україні неможливий без твердої позиції Європи в енергетичному питанні. "Ми повинні зробити все можливе, щоб зміцнити підтримку України. Тому що ми всі бачили, як росія веде переговори. Вона бомбить, залякує, ховає обіцянки під уламками", - сказала вона. За її словами, Україна повинна мати можливість вести діалог на власних умовах, без тиску з боку агресора.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував новий план Європейської комісії щодо припинення імпорту російського палива, включно з газом, назвавши його неприйнятним.

паливоЄвросоюзУрсула фон дер ЛяєнСПГросія загроза

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