Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фон дер Ляєн про мирні переговори: лише Україна визначає долю своїх військ

24 листопада 2025, 15:02
Фон дер Ляєн про мирні переговори: лише Україна визначає долю своїх військ
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
А її територіальна цілісність повинна залишатися непорушною.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що у контексті мирних перемовин лише Україна, як суверенна держава, має право приймати рішення щодо своїх збройних сил, а її територіальна цілісність повинна залишатися непорушною.

Про це вона заявила після неформальної зустрічі лідерів ЄС щодо миру в Україні на полях саміту ЄС — Африканського Союзу в Луанді.

"Ключові європейські принципи для подальшого просування: територіальна цілісність та суверенітет України мають бути поважані. Лише Україна може самостійно визначати долю своїх збройних сил", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона додала, що потужна європейська присутність у Женеві дозволила досягти значного прогресу у переговорах щодо справедливого та тривалого миру в Україні. 

"Хоча робота ще триває, наразі існує міцна основа для подальшого руху. Ми повинні залишатися єдиними та продовжувати ставити інтереси України в центр наших зусиль", - підкреслила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн повідомила, що 25 листопада європейські лідери продовжать дискусії з партнерами з "коаліції рішучих". 

Вона також звернула увагу на проблему викрадених та зниклих українських дітей: 

"Кожен із них повинен повернутися додому. Я була рада бачити, що ця тема знайшла відгук у лідерів".

 

Урсула фон дер ЛяєнвійнаУкраїна

Останні матеріали

Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється