Фон дер Ляєн про мирні переговори: лише Україна визначає долю своїх військ

А її територіальна цілісність повинна залишатися непорушною.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що у контексті мирних перемовин лише Україна, як суверенна держава, має право приймати рішення щодо своїх збройних сил, а її територіальна цілісність повинна залишатися непорушною.

Про це вона заявила після неформальної зустрічі лідерів ЄС щодо миру в Україні на полях саміту ЄС — Африканського Союзу в Луанді.

"Ключові європейські принципи для подальшого просування: територіальна цілісність та суверенітет України мають бути поважані. Лише Україна може самостійно визначати долю своїх збройних сил", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона додала, що потужна європейська присутність у Женеві дозволила досягти значного прогресу у переговорах щодо справедливого та тривалого миру в Україні.

"Хоча робота ще триває, наразі існує міцна основа для подальшого руху. Ми повинні залишатися єдиними та продовжувати ставити інтереси України в центр наших зусиль", - підкреслила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн повідомила, що 25 листопада європейські лідери продовжать дискусії з партнерами з "коаліції рішучих".

Вона також звернула увагу на проблему викрадених та зниклих українських дітей:

"Кожен із них повинен повернутися додому. Я була рада бачити, що ця тема знайшла відгук у лідерів".