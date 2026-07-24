Фон дер Ляєн відреагувала на удари рф по Україні: росія дедалі частіше атакує цивільних

Внаслідок російського удару по Слов’янську у Донецькій області була пошкоджена будівля почесного консульства Латвії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття через російські удари по передмістю Києва та Слов'янську, внаслідок яких загинули 15 людей, і заявила, що росія дедалі частіше атакує цивільне населення.

Про це вона написала у соцмережі X.

Фон дер Ляєн також звернула увагу на руйнування почесного консульства Латвії у Слов'янську, назвавши це черговим проявом зневаги росії до дипломатії.

"росія програє розпочату нею війну і тому все частіше б'є по цивільних у відчайдушній спробі зламати дух українців. Але воля України незламна. Як і рішучість Європи у підтримці української оборони", – заявила вона.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав удар по консульству воєнним злочином і запевнив у подальшій підтримці України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атака є черговим порушенням міжнародного права та захищеного статусу консульських установ. За його словами, почесний консул Латвії не постраждав, а Україна працюватиме над притягненням винних до відповідальності та закликає до міжнародної реакції на цей напад.

Внаслідок російського удару по Слов’янську у Донецькій області була пошкоджена будівля почесного консульства Латвії.

"П’ятеро людей загинули. Висловлюю співчуття їхнім родинам. Ще дев’ятеро людей отримали поранення. росіяни пошкодили житлові будинки, будівлю консульства та транспортні засоби", – повідомив президент Володимир Зеленський у себе в X.