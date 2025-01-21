Фон дер Ляєн: ЄС підтримуватиме Україну до міцного миру та зміцнюватиме енергетичну незалежність від росії

Вона наголосила на тому, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну "без будь-яких запитань".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну до досягнення справедливого та тривалого миру.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомляє The Guardian.

За її словами, українці прагнуть саме міцного миру, а не замороженого конфлікту, який може спалахнути знову.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж народ України. Але вони хочуть справедливого і тривалого миру, а не замороженого конфлікту. Важливо, щоб Україна залишалася незалежною країною і сама вирішувала долю своєї території", – підкреслила вона.

Фон дер Ляєн також відзначила зусилля України на шляху до членства в ЄС, наголосивши, що українці виконують складні реформи навіть в умовах війни.

"Вражає швидкість, з якою вони працюють над реформами. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, адже це питання не лише безпеки України, а й всієї Європи", – додала президентка Єврокомісії.

Окремо фон дер Ляєн зупинилася на енергетичній незалежності Європи від росії. За її словами, ЄС за рекордно короткий термін суттєво скоротив залежність від російських викопних видів палива.

"До початку війни 45% газу та 50% вугілля Європа отримувала з росії. Сьогодні імпорт російського газу скоротився на 75%, а вугілля ми не імпортуємо зовсім. Це далося дорогою ціною для домогосподарств і бізнесу, але ми відстояли свою свободу", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС і надалі відстоюватиме свої цінності та залишатиметься надійним партнером для США, нагадуючи про тісні економічні зв’язки між двома сторонами. "США забезпечують понад 50% нашого скрапленого газу, а обсяг нашої торгівлі сягає 1,5 трильйона євро. Ми готові до переговорів, але завжди дотримуватимемося наших принципів", – підсумувала вона.

Після приходу Дональда Трампа в Білий дім збереження фінансової допомоги США Україні перебуває під питанням. Основним донором стає Євросоюз.

У 2024 році бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень - 16,1 млрд євро.