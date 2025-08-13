Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фон дер Ляєн: Захід зміцнив єдність у питанні України перед самітом Трампа і путіна

13 серпня 2025, 20:23
Фон дер Ляєн: Захід зміцнив єдність у питанні України перед самітом Трампа і путіна
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Вона підкреслила підтримку України та необхідність справедливого миру.

Лідери України, США, НАТО та Європейського Союзу провели “дуже добру розмову” напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром путіним на Алясці.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X (Twitter).

"Разом з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами ми провели дуже добру розмову", - йдеться в твітті. 

За її словами, учасники обмінялися думками щодо майбутньої зустрічі Трампа і путіна на американській військовій базі.

"Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію для України", - наголосила фон дер Ляєн, додавши, що сторони продовжать тісну координацію.

"Ніхто не хоче миру більше за нас - справедливого і тривалого", - підсумувала вона.

Сьогодні Зеленський, Трамп і європейські лідери обговорили майбутню зустріч США з путіним. 

Після зустрічі Трамп заявив, що будь-які територіальні питання будуть обговорюватися лише з Україною.

 

війнапереговориУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється