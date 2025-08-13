Фон дер Ляєн: Захід зміцнив єдність у питанні України перед самітом Трампа і путіна

Вона підкреслила підтримку України та необхідність справедливого миру.

Лідери України, США, НАТО та Європейського Союзу провели “дуже добру розмову” напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром путіним на Алясці.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X (Twitter).

"Разом з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами ми провели дуже добру розмову", - йдеться в твітті.

За її словами, учасники обмінялися думками щодо майбутньої зустрічі Трампа і путіна на американській військовій базі.

"Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію для України", - наголосила фон дер Ляєн, додавши, що сторони продовжать тісну координацію.

"Ніхто не хоче миру більше за нас - справедливого і тривалого", - підсумувала вона.

Сьогодні Зеленський, Трамп і європейські лідери обговорили майбутню зустріч США з путіним.

Після зустрічі Трамп заявив, що будь-які територіальні питання будуть обговорюватися лише з Україною.