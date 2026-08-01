Фон дер Ляєн заявила, що мігранти із Сеути не прорвалися до решти ЄС

За її словами, жодна людина не потрапила до материкової Іспанії чи інших держав Євросоюзу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переважну більшість людей, які нелегально потрапили до іспанського автономного міста Сеута, вже повернули до Марокко, а жоден із них не дістався материкової Іспанії чи інших держав Євросоюзу.

Про це вона повідомила у соцмережі X (Twitter).

За словами фон дер Ляєн, вона провела телефонну конференцію з єврокомісаром з питань внутрішніх справ Магнусом Бруннером та єврокомісаркою з питань Середземномор'я Дубравкою Шуїцею, щоб отримати останню інформацію про ситуацію в Сеуті.

"Гарна новина полягає в тому, що завдяки ефективній роботі іспанських і марокканських правоохоронних органів переважна більшість осіб, які прибули нелегально, повернулися до Марокко. Жодна людина не дісталася материкової частини Іспанії чи інших країн ЄС", – наголосила президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що ці події підтверджують важливість надійного захисту зовнішніх кордонів Євросоюзу.

"Ми маємо ефективну систему, але її необхідно ще більше зміцнити", – заявила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК також закликала зберігати пильність на всіх критичних пунктах в'їзду до ЄС, підтримувати тісну координацію між компетентними органами та проаналізувати отриманий досвід, щоб підвищити стійкість Європи до подібних криз у майбутньому.

Крім того, фон дер Ляєн повідомила, що отримала листи від кількох європейських лідерів і підтримала ініціативу щодо проведення надзвичайної відеоконференції для аналізу ситуації.

"Боротьба з нелегальною міграцією вимагає солідарності та єдиної європейської відповіді", – підсумувала вона.

Як повідомлялося, 22 держави-члени ЄС закликали до негайної та скоординованої європейської реакції на події в іспанському анклаві Сеута, який зіткнувся з масовим напливом нелегальних мігрантів.

В останні дні десятки тисяч людей намагалися потрапити до Сеути з території Марокко. Значній частині з них вдалося прорвати прикордонні загородження, що спричинило масштабну міграційну кризу.

За оцінками влади Сеути, до міста незаконно проникли близько 60 тисяч людей. Водночас Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомляло про понад 50 тисяч нелегальних перетинів кордону.