Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фон дер Ляєн заявила, що мігранти із Сеути не прорвалися до решти ЄС

01 серпня 2026, 16:38
Фон дер Ляєн заявила, що мігранти із Сеути не прорвалися до решти ЄС
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
За її словами, жодна людина не потрапила до материкової Іспанії чи інших держав Євросоюзу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переважну більшість людей, які нелегально потрапили до іспанського автономного міста Сеута, вже повернули до Марокко, а жоден із них не дістався материкової Іспанії чи інших держав Євросоюзу.

Про це вона повідомила у соцмережі X (Twitter).

За словами фон дер Ляєн, вона провела телефонну конференцію з єврокомісаром з питань внутрішніх справ Магнусом Бруннером та єврокомісаркою з питань Середземномор'я Дубравкою Шуїцею, щоб отримати останню інформацію про ситуацію в Сеуті.

"Гарна новина полягає в тому, що завдяки ефективній роботі іспанських і марокканських правоохоронних органів переважна більшість осіб, які прибули нелегально, повернулися до Марокко. Жодна людина не дісталася материкової частини Іспанії чи інших країн ЄС", – наголосила президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що ці події підтверджують важливість надійного захисту зовнішніх кордонів Євросоюзу.

"Ми маємо ефективну систему, але її необхідно ще більше зміцнити", – заявила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК також закликала зберігати пильність на всіх критичних пунктах в'їзду до ЄС, підтримувати тісну координацію між компетентними органами та проаналізувати отриманий досвід, щоб підвищити стійкість Європи до подібних криз у майбутньому.

Крім того, фон дер Ляєн повідомила, що отримала листи від кількох європейських лідерів і підтримала ініціативу щодо проведення надзвичайної відеоконференції для аналізу ситуації.

"Боротьба з нелегальною міграцією вимагає солідарності та єдиної європейської відповіді", – підсумувала вона.

Як повідомлялося, 22 держави-члени ЄС закликали до негайної та скоординованої європейської реакції на події в іспанському анклаві Сеута, який зіткнувся з масовим напливом нелегальних мігрантів.

В останні дні десятки тисяч людей намагалися потрапити до Сеути з території Марокко. Значній частині з них вдалося прорвати прикордонні загородження, що спричинило масштабну міграційну кризу.

За оцінками влади Сеути, до міста незаконно проникли близько 60 тисяч людей. Водночас Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомляло про понад 50 тисяч нелегальних перетинів кордону.

 
ІспаніямігрантиЄвросоюз

Останні матеріали

Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
Здоров'я
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
31 липня 2026, 18:41
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Мафіозний рай – Крейг Анґер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 16:42
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 11:22
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
Політика
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
30 липня 2026, 21:02
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 30 липня 2026, 16:37
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Політика
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Переклад iPress – 30 липня 2026, 12:14
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Політика
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2026, 09:50
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється