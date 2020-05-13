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Фонд Максима Степанова запустив безкоштовну навчальну платформу з підготовки школярів до ЗНО “Be Smart”

МОН рекомендує
Зараз на платформі представлено курси з 9 предметів: української мови, української літератури, фізики, хімії, географії, історії України, англійської мови, математики та біології.
Фонд Максима Степанова запустив безкоштовну навчальну платформу з підготовки школярів до ЗНО “Be Smart” be smart

Тести, завдання та відеоуроки є безкоштовними. Щоб отримати до них доступ, необхідно лише зареєструватися на платформі. Окрім навчальних матеріалів, на ресурсі також є рекомендації від учителів щодо того, що необхідно для успішного складання ЗНО.

Сайт має офіційний гриф МОН, а всі матеріали відповідають навчальним програмам.

Перейти до платформи "Be smart".

Нагадаємо, що зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться з 25 червня по 17 липня.

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13 05 2020 17:00
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