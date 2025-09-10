Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фонд принца Гаррі виділить $500 тисяч на допомогу дітям з України і Гази

10 вересня 2025, 20:09
Фонд принца Гаррі виділить $500 тисяч на допомогу дітям з України і Гази
Фото: З вільних джерел
Кошти спрямують на розробку протезів, гуманітарну допомогу та евакуацію поранених.

Фонд Archewell, заснований британським принцом Гаррі та його дружиною Меган, пожертвує $500 тисяч на медичну допомогу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні та Секторі Гази. Кошти спрямують на підтримку програм Всесвітньої організації охорони здоров’я, Save the Children та розробку дитячих протезів.

Про це повідомило офіційне представництво фонду, передає Reuters, з посиланням на заяву під час візиту принца Гаррі до Великої Британії, інформує  Reuters.

Пожертва оголошена на тлі його візиту до Центру досліджень травм (CIS) при Імперському коледжі Лондона. Принц відвідав установу, щоб ознайомитися з її роботою, зокрема, з розробкою протезів для дітей, які отримали поранення внаслідок вибухів.

"Жодна організація не може вирішити цю проблему самотужки", - зазначив принц Гаррі під час візиту.

За даними CIS, діти в сім разів частіше, ніж дорослі, гинуть від поранень, спричинених вибухами.

Загалом фонд надасть три цільові гранти:

  • $200 тисяч — Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) на підтримку медичної евакуації поранених дітей із Гази до Йорданії;

  • $150 тисяч — Save the Children для надання гуманітарної допомоги постраждалим у Газі;

  • $150 тисяч — Центру досліджень травм від вибухів (CIS) для розробки дитячих протезів, які можуть використовуватись, зокрема, для лікування постраждалих з України та Гази.

 

