Фонд принца Гаррі виділить $500 тисяч на допомогу дітям з України і Гази

Кошти спрямують на розробку протезів, гуманітарну допомогу та евакуацію поранених.

Фонд Archewell, заснований британським принцом Гаррі та його дружиною Меган, пожертвує $500 тисяч на медичну допомогу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні та Секторі Гази. Кошти спрямують на підтримку програм Всесвітньої організації охорони здоров’я, Save the Children та розробку дитячих протезів.

Про це повідомило офіційне представництво фонду, передає Reuters, з посиланням на заяву під час візиту принца Гаррі до Великої Британії, інформує Reuters.

Пожертва оголошена на тлі його візиту до Центру досліджень травм (CIS) при Імперському коледжі Лондона. Принц відвідав установу, щоб ознайомитися з її роботою, зокрема, з розробкою протезів для дітей, які отримали поранення внаслідок вибухів.

"Жодна організація не може вирішити цю проблему самотужки", - зазначив принц Гаррі під час візиту.

За даними CIS, діти в сім разів частіше, ніж дорослі, гинуть від поранень, спричинених вибухами.

Загалом фонд надасть три цільові гранти: