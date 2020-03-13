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Фондові ринки і світова криза: економіст спрогнозував, що буде з цінами на акції

Такий прогноз представив економіст та колишній генеральний директор інвестиційної компанії Pimco Мохаммед Ель-Еріан
Американський фондовий ринок знизиться на 30% від максимуму минулого тижня, якщо темпи росту світової економіки стрімко уповільняться через поширення пандемії, спричиненої коронавірусом.
Фондові ринки і світова криза: економіст спрогнозував, що буде з цінами на акції Фото: з вільних джерел

Раніше експерт правильно передбачив, що торги триватимуть до того часу, поки ведмежа тенденція не зупинить їх, зазначає "24 канал".

За словами експерта, інвесторам не варто очікувати швидкого відновлення цін на акції під час кризи на фондових ринках. Ель-Еріан стверджує, що про так званий "V-подібний" ріст вартості цінних паперів не може бути мови. Раніше аналітики на Волл-стріт говорили, що фондові ринки як швидко обвалилися, так і швидко піднімуться.

Натомість, заявив економіст, діаграма відновлення ринків акцій виглядатиме, ймовірно, як "U" або "L". Адже їм потрібно буде більше часу, щоб ціни стабілізувалися.

Коли фондовий ринок стабілізується, зазначив Ель-Еран, тільки тоді світова економіка теж зростатиме. За його словами, через негативний вплив нового коронавірусу світова економіка буде набагато повільніше перезапускатися.

Так, 3 лютого експерт стверджував, що ситуація, пов’язана з коронавірусом, тільки починає набирати обертів, а фондові ринки чекає масштабний обвал.

У понеділок, 9 березня, після падіння фондових ринків через рекордне зниження цін на нафту, Ель-Еран зазначив, що біржі можуть відчути зменшення цін на акції на 20%-30% з моменту високих показників вартості в середині лютого. Наступного дня, у середу, він уточнив, що таке зниження буде, усе-таки, у межах 30%.

Станом на четвер, 12 березня, американський фондовий ринок зазнав нового обвалу. Промисловий індекс Доу-Джонса знизився на понад 1100 пунктів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасову заборону на в’їзд до Сполучених Штатів громадян країн Європи. Такі радикальні дії американської влади спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, що панічного виведення іноземних інвестицій з України немає

 
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13 03 2020 13:56
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