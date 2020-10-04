ФОПам, які призупинили свій бізнес через карантин, будуть виплачувати допомогу на дітей - міністр
Кабмін розробляє механізм виплати одному із батьків допомоги на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму - таку допомогу пропонують надавати ФОПам, які не мають найманих працівників та які на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток.
Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила в ефірі програми "Право на владу", пише "Економічна правда".
"Є фізичні особи-підприємці та інші самозайняті, яким зараз дуже складно, але вони не хочуть припиняти підприємницьку діяльність і фактично пішли у неоплачувану відпустку. Такі особи не можуть прийти у центр зайнятості та отримати статус безробітного", - сказала Лазебна.
За її словами, такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину та протягом 30 днів після його завершення залежно від ситуації з карантинними заходами і станом економіки країни.
Лазебна додала, що Кабмін уже найближчим часом ухвалить рішення про надання такої допомоги.
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