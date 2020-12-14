ФОПи і наймані працівники від сьогодні можуть подавати заяви для виплати на 8 тисяч грн.

Як це зробити?

З 14 грудня на порталі та у мобільному додатку "Дія" фізичні особи підприємці (ФОПи) та наймані працівники можуть подати заяву на отримання матеріальної допомоги у зв'язку з карантином.

Заяву можна оформити до 31 грудня, усі виплати також здійснюватимуться до 31 грудня, повідомляє "Громадське".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за перші 10 годин роботи послугою вже скористалися 5 тисяч людей.

Як отримати виплату на порталі?

Для авторизації знадобиться кваліфікований електронний підпис. За допомогою підпису чи BankID необхідно увійти у кабінет громадянина на diia.gov.ua.

У розділі "Послуги" оберіть "Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам".

Портал перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду на відповідність умовам отримання допомоги.

Підтвердьте своє поточне місце роботи.

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок.

Перевірте та надішліть заповнену заяву.

Очікуйте повідомлення про нарахування виплати до 31 грудня.

Як отримати виплату через додаток?

У "Дію" необхідно увійти за допомогою Приват24, Monobank або BankID НБУ, а далі у розділі "Послуги" обрати "Одноразову допомогу". Система перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду.

Далі введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN та очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.

Хто може отримати одноразову виплату?

По-перше, наймані працівники юридичних осіб чи ФОПів, якщо:

основний КВЕД належить до тих, стосовно яких ввели карантинні обмеження;

роботодавець нарахував за працівника ЄСВ за третій квартал 2020 року;

середня зарплата працівника не перевищує 30 тисяч грн на місяць за третій квартал;

найманий працівник не працює за сумісництвом.

По-друге, ФОПи, якщо:

станом на 31 жовтня основний КВЕД віднесено до тих, стосовно яких ввели карантинні обмеження;

займається діяльністю понад 3 місяці;

сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;

не є одночасно найманим працівником.

Нагадаємо, що глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова вважає, що фізичні особи-підприємці, які не сплатили до казни 8 тисяч гривень податків на рік, не мають право на "коронавірусну" допомогу від держави.