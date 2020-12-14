ФОПи і наймані працівники від сьогодні можуть подавати заяви для виплати на 8 тисяч грн.
Заяву можна оформити до 31 грудня, усі виплати також здійснюватимуться до 31 грудня, повідомляє "Громадське".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за перші 10 годин роботи послугою вже скористалися 5 тисяч людей.
Як отримати виплату на порталі?
Для авторизації знадобиться кваліфікований електронний підпис. За допомогою підпису чи BankID необхідно увійти у кабінет громадянина на diia.gov.ua.
- У розділі "Послуги" оберіть "Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам".
- Портал перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду на відповідність умовам отримання допомоги.
- Підтвердьте своє поточне місце роботи.
- Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок.
- Перевірте та надішліть заповнену заяву.
- Очікуйте повідомлення про нарахування виплати до 31 грудня.
Як отримати виплату через додаток?
У "Дію" необхідно увійти за допомогою Приват24, Monobank або BankID НБУ, а далі у розділі "Послуги" обрати "Одноразову допомогу". Система перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду.
Далі введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN та очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.
Хто може отримати одноразову виплату?
По-перше, наймані працівники юридичних осіб чи ФОПів, якщо:
- основний КВЕД належить до тих, стосовно яких ввели карантинні обмеження;
- роботодавець нарахував за працівника ЄСВ за третій квартал 2020 року;
- середня зарплата працівника не перевищує 30 тисяч грн на місяць за третій квартал;
- найманий працівник не працює за сумісництвом.
По-друге, ФОПи, якщо:
- станом на 31 жовтня основний КВЕД віднесено до тих, стосовно яких ввели карантинні обмеження;
- займається діяльністю понад 3 місяці;
- сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;
- не є одночасно найманим працівником.
Нагадаємо, що глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова вважає, що фізичні особи-підприємці, які не сплатили до казни 8 тисяч гривень податків на рік, не мають право на "коронавірусну" допомогу від держави.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам