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ФОПи вийшли на безстроковий протест у Києві. Планують хід до Офісу президента та на концерт "Кварталу-95"

"Щоб влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців"
Приватні підприємці з різних міст України вийшли на Майдан Незалежності у Києві на безстрокову акцію "SaveФоп", яку називають "податковим майданом".
ФОПи вийшли на безстроковий протест у Києві. Планують хід до Офісу президента та на концерт "Кварталу-95" ФОП

Про це повідомляє кореспондентка "Громадського".

Мітингарі вимагають дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 2ф4 січня. Також вони закликають створити комісію за участі представників "SaveФоп", щоб влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців.

Протестувальники планують хід до Офісу президента, де будуть вимагати "недопущення необґрунтованих обмежень локдауну, що обмежує право на працю".

"Після цього ми підемо до Палацу України, де відбувається концерт "Кварталу-95". Будемо звертатися до друзів та колег Зеленського, щоб вони вжили заходів. Вони причетні до того, що підприємці мерзнуть", - каже керівник акції протесту "SaveФоп" Сергій Доротич.

Патрульна поліція також попереджає, що через протест буде тимчасово обмежений рух транспорту в центрі столиці.

Попередня акція протесту ФОПів у центрі Києва відбулася 15 грудня. На Майдані Незалежності мітингарі хотіли поставити намети, тоді між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички, застосовували сльозогінний газ.

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22 12 2020 15:41
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