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ПОЛІТИКА

Forbes: Ізраїль приховав передачу ракет Patriot Україні, щоб не сваритись із росією

15 червня 2025, 20:58
Forbes: Ізраїль приховав передачу ракет Patriot Україні, щоб не сваритись із росією
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
упні десятиліття, за словами одного ізраїльського новинного видання, провели, "здебільшого збираючи пил" і так і не здійснивши жодного перехоплення. Аж поки не збили безпілотник Хамас під час війни в Газі 2014 року.

Ізраїль міг передати Україні ракети до системи Patriot, але, щоб не псувати свої відносини з росією, країна офіційно про це не повідомляла.

Такого висновку дійшло видання Forbes, проаналізувавши публікації у пресі і заяви офіційних осіб.

Медіа нагадало, що нещодавно посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що колишні ізраїльські системи Patriot перебувають на озброєнні України, після чого Міністерство закордонних справ країни швидко спростувало цей коментар, заявивши, що Ізраїль не передавав Україні систем Patriot.

Водночас, зауважується, у червні 2024 року газета Wall Street Journal повідомляла, що США та Ізраїль наближаються до угоди про передачу Україні до восьми систем Patriot з ізраїльського арсеналу. А Axios у січні написало, що американські військові перекинули з Ізраїлю до Польщі приблизно 90 ракет-перехоплювачів Patriot, призначених для України. Крім того, New York Times у травні повідомляло, що після модернізації до України буде відправлено ізраїльську систему Patriot.

Forbes зауважило, що у спростуванні ізраїльського МЗС зазначено, що країна не надсилала системи, але не згадуються ракети-перехоплювачі. Що ж до системи, то в офіційних заявах йшлося, що її було повернуто до США, але, як зазначив речник прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Натаньяху, "невідомо, чи була вона доставлена до України".

На думку журналістів Forbes, офіційне заперечення Ізраїлю може свідчити про те, що він не хоче визнавати своєї допомоги в посиленні української протиповітряної оборони, щоб не ризикувати відносинами з Росією. 

Видання пише, що Ізраїль не використовував систем Patriot під час ракетних атак Ірану у квітні та жовтні 2024 року, а також під час іранських бомбардувань, які розпочалися 13 червня 2025 року, адже ізраїльські системи "Стріла" та "Праща Давида" краще підходять для перехоплення балістичних ракет. Крім того, йдеться у матеріалі, в Ізраїлю під час війни в Перській затоці 1991 року виникла неприязнь до системи Patriot. Тоді ізраїльські Військово-повітряні сили дійшли висновку , що "немає доказів успішного перехоплення" іранських ракет цими засобами. Міністр оборони Моше Аренс після війни згадував, що кількість перехоплених літаків "Скад" була "мізерною" і фактично не мала значення.

Ізраїльські Patriot наступні десятиліття, за словами одного ізраїльського новинного видання, провели, "здебільшого збираючи пил" і так і не здійснивши жодного перехоплення. Аж поки не збили безпілотник Хамас під час війни в Газі 2014 року. Однак на той час Ізраїль уже мав на озброєнні "Залізний купол".

Проте, як відомо, в Україні Patriot продемонстрували ефективність. Тож з огляду на нинішню потребу України в цих засобах ППО та на історичну неприязнь Ізраїлю до них, журналісти згадали приказку "сміття для одного - скарб для іншого".

ІзраїльвійнаPatriot

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