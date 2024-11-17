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Під час останнього катастрофічного штурму в Курську 17 російських машин підірвалися на мінах – Forbes

17 листопада 2024, 17:52
Під час останнього катастрофічного штурму в Курську 17 російських машин підірвалися на мінах – Forbes
iakursk.ru
Український 12-й допоміжний полк займався цим питанням.

Під час одного з невдалих наступів 810-ї бригади морської піхоти рф на курщині російська армія втратила 17 військових транспортних засобів через підрив на мінах. 

Про це пише бізнес видання Forbes.

Підхід українців до встановлення мін дуже відрізняється від ворожої стратегії на території України.

Командунння Сухопутних військ України розказало, що за дев'ять днів від початку наступу на Курщині на мінах підірвалася третина російських військових транспортних засобів, яку росіяний відправили в цей напрямок.

Журналісти пишуть, що єдиним українським інженерним підрозділом в Курській області залишається 12-й полк підтримки і саме він відповідає за встановлення багатьох мін в області.

Підхід українських військових щодо встановлення мін у Курській області відрізняється від стратегії росіян, адже замість мінування великої території українські війська розміщують міни на кількох дорогах, які ведуть в найкритичніший сектор на західному боці Курського виступу.

Видання додає, що такий підхід до мінування призвів до того, що рф щодня почала втрачати на війні понад 1500 солдатів, а також українські війська, попри перевагу ворога за чисельністю, змогли організувати локальні контратаки.

Аналітики Королівського інституту об'єднаних оборонних досліджень у Лондоні Джек Вотлінг і Нік Рейнольдс вважають, що великі втрати ворога можуть бути пов'язані з труднощами у виявленні мін. 

Але є й інший варіант, коли російські розвідники виявляють міни, але їхні командири не передають точні розвіддані штурмовим групам.

Це підтверджують і російські воєнкори. Вони пишуть, що солдати з 810-ї бригади морської піхоти рф були помилково проінформовані про те, що дорога, на якій згодом було підірвано російську техніку, перейшла під контроль окупантів.

 
війна в УкраїніКурська область

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