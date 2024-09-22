Forbes розкрили деталі щодо підриву дронами ЗСУ 2000 тонн боєприпасів на півдні Росії

Потенційно Україна може зробити багато ракет, якими уражає російські склади.

Через чотири дні після підриву величезного арсеналу у місті Торопець на заході росії, дрони ЗСУ завдали повторного удару по цьому об'єкту та атакували Тихорецьк на півдні країни-агресорки.

У матеріалі йдеться, що хоча і немає підтверджень, ймовірно, для цих ударів Україна використовує реактивну ракету-дрон "Паляниця".

На складі у Торопці містилися значні запаси стрілецької зброї, мінометних снарядів, артилерійських ракет і балістичних ракет великої дальності, зокрема російських "Іскандерів" та північнокорейських KN-23. При цьому склад в Тихорецьку "входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів і є одним із ключових у системі матеріально-технічного забезпечення російських військ".