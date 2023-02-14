Ford скоротить 3800 європейських робочих місць у зв'язку з ремонтом електромобілів

Ford, пояснюючи таке рішення, послався на зростання витрат і необхідність більш чіткої структури, оскільки автовиробник переорієнтовує виробництво на електромобілі.

Американський автовиробник Ford планує скоротити 3800 робочих місць у фері розробки продукції та адміністрування в Європі протягм наступних 3 років.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Близько 2300 робочих місць буде скорочено на заводах автовиробника в Кельні та Аахені в Німеччині, 1300 - у Великій Британії і 200 - в решті Європи, повідомила компанія, додавши, що має намір досягти скорочень за допомогою добровільних програм.

"Ця новина стала ударом для профспілок, які наприкінці січня заявили, що найгірший сценарій - це скорочення 2 500 робочих місць в Європі у сфері розробки продуктів і ще 700 - в адміністрації", - пише Reuters.

Ці скорочення були необхідні для "пожвавлення бізнесу в Європі", йдеться в заяві Ford.

Автовиробник повідомив про подальше скорочення витрат під час телефонного дзвінка на початку лютого, а фінансовий директор Джон Лоулер заявив, що компанія буде "дуже агресивно" скорочувати витрати у виробництві та операціях ланцюжка поставок.

Американська група збереже в регіоні близько 3400 інженерів, які працюватимуть на основі базових технологій, наданих американськими колегами, і адаптуватимуть їх для європейських клієнтів, заявив під час прес-конференції керівник європейського підрозділу пасажирських електромобілів і глава Ford Germany Мартін Сандер.

У стратегії електрифікації автовиробника нічого не змінилося, додав Сандер, і мета запропонувати повністю електричний автопарк в Європі до 2035 року залишається незмінною.

Пізніше цього року Ford має представити свій перший електромобіль в Європі, побудований на платформі MEB від Volkswagen, в Кельні, і розглядає можливість привезти платформу Ford в Європу, можливо, на свій завод у Валенсії, сказав Сандер.