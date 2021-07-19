Ford випустив ароматизатор з запахом бензину для власників електромобілів, яким його не вистачає
Аромат називається Mach-Eau. У ньому є "нотки гумових шин і автомобільного салону", а також лаванда, герань, сандал і синій імбир. Зазначається, що виходить "димний і металевий запах". Також використали "тваринний елемент", щоб додати до запаху "нотки коней".
Відповідно до того ж опитування, кожен п’ятий водій електромобіля найбільше сумує саме за запахом бензину.
Ароматизатор для електромобілів Mach-Eau від Ford з запахом бензину
Фото: Ford
Ароматизатор наразі не зможе купити кожен охочий. Його отримуватимуть тільки власники електричних Mustang. Але невідомо, чи буде він йти в комплекті з машиною або його потрібно буде докуповувати окремо.
Зазначимо, Ford прагне, щоб всі його заводи були оснащені відновлювальними джерелами енергії до 2035 року.
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