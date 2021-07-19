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Ford випустив ароматизатор з запахом бензину для власників електромобілів, яким його не вистачає

Аромат отримуватимуть тільки власники електричних Mustang
Ford випустив аромат преміумкласу з запахом бензину - для власників електромобілів, які сумують за атмосферою звичайних машин. А таких, як показало опитування, проведене компанією, близько 70%.
Ford випустив ароматизатор з запахом бензину для власників електромобілів, яким його не вистачає Фото: Ford

Аромат називається Mach-Eau. У ньому є "нотки гумових шин і автомобільного салону", а також лаванда, герань, сандал і синій імбир. Зазначається, що виходить "димний і металевий запах". Також використали "тваринний елемент", щоб додати до запаху "нотки коней".

Відповідно до того ж опитування, кожен п’ятий водій електромобіля найбільше сумує саме за запахом бензину.

Ароматизатор для електромобілів Mach-Eau від Ford з запахом бензину

Фото: Ford

Ароматизатор наразі не зможе купити кожен охочий. Його отримуватимуть тільки власники електричних Mustang. Але невідомо, чи буде він йти в комплекті з машиною або його потрібно буде докуповувати окремо.

Зазначимо, Ford прагне, щоб всі його заводи були оснащені відновлювальними джерелами енергії до 2035 року.

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19 07 2021 10:55
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