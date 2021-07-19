Ford випустив ароматизатор з запахом бензину для власників електромобілів, яким його не вистачає

Ford випустив аромат преміумкласу з запахом бензину - для власників електромобілів, які сумують за атмосферою звичайних машин. А таких, як показало опитування, проведене компанією, близько 70%.

Аромат називається Mach-Eau. У ньому є "нотки гумових шин і автомобільного салону", а також лаванда, герань, сандал і синій імбир. Зазначається, що виходить "димний і металевий запах". Також використали "тваринний елемент", щоб додати до запаху "нотки коней".

Відповідно до того ж опитування, кожен п’ятий водій електромобіля найбільше сумує саме за запахом бензину.