Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Foreign Affairs: кремль розглядає дипломатію як продовження війни іншими засобами

14 липня 2026, 14:50
Foreign Affairs: кремль розглядає дипломатію як продовження війни іншими засобами
з вільних джерел
Тим часом війна путіна в Україні зайшла в глухий кут.

Історія Мінських домовленостей показує, що путін розглядає дипломатію як війну, але іншими засобами.

Про це пише Foreign Affairs.

"Він сподівався, що інтерес до України згасне, а після цього – спровокувати політичний колапс у Києві. Коли бажані результати Мінських угод не матеріалізувалися, путін знову вдався до війни", – йдеться у статті. Автори прогнозують, що в разі нового припинення вогню путін намагатиметься діяти тим самим шляхом, розглядаючи перемир'я як обхідний шлях до досягнення військових цілей.

Тим часом його війна в Україні зайшла в глухий кут. Щоб врятувати позиції, путін буде змушений іти на ескалацію – посилювати ракетні обстріли на тлі нестачі ракет для ППО або завдавати ударів по оборонній інфраструктурі Польщі чи країн Балтії. Однак на тлі невдоволення всередині росії він може піти й на припинення вогню.

На переговорах путін наполягав би на проведенні виборів в Україні, під час яких розпочав би підривну діяльність та маніпулювання інформаційним простором. Він також сподівається після війни послабити європейську підтримку України та зірвати процес вступу до ЄС. При цьому росія діяла б максимально заплутано, висуваючи на перший план країни, готові легітимізувати російську військову присутність на окупованих територіях.

"путін погодився б на припинення вогню лише в тому випадку, якби це сприяло досягненню його початкових військових цілей", – пишуть автори. Стійке врегулювання стане можливим лише за умови реального перегляду розрахунків москви та відмови від прагнення домінувати над Україною. Хоча це малоймовірно, доки путін залишається в кремлі. Саме тому допомога Україні має зберігатися й розширюватися задля довгострокової безпеки та незалежності.

війнаВладімір Путінперемир'я

Останні матеріали

Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Політика
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 липня 2026, 14:48
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Політика
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 липня 2026, 12:29
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 липня 2026, 08:28
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 липня 2026, 09:57
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється