Foreign Affairs: кремль розглядає дипломатію як продовження війни іншими засобами
Історія Мінських домовленостей показує, що путін розглядає дипломатію як війну, але іншими засобами.
Про це пише Foreign Affairs.
"Він сподівався, що інтерес до України згасне, а після цього – спровокувати політичний колапс у Києві. Коли бажані результати Мінських угод не матеріалізувалися, путін знову вдався до війни", – йдеться у статті. Автори прогнозують, що в разі нового припинення вогню путін намагатиметься діяти тим самим шляхом, розглядаючи перемир'я як обхідний шлях до досягнення військових цілей.
Тим часом його війна в Україні зайшла в глухий кут. Щоб врятувати позиції, путін буде змушений іти на ескалацію – посилювати ракетні обстріли на тлі нестачі ракет для ППО або завдавати ударів по оборонній інфраструктурі Польщі чи країн Балтії. Однак на тлі невдоволення всередині росії він може піти й на припинення вогню.
На переговорах путін наполягав би на проведенні виборів в Україні, під час яких розпочав би підривну діяльність та маніпулювання інформаційним простором. Він також сподівається після війни послабити європейську підтримку України та зірвати процес вступу до ЄС. При цьому росія діяла б максимально заплутано, висуваючи на перший план країни, готові легітимізувати російську військову присутність на окупованих територіях.
"путін погодився б на припинення вогню лише в тому випадку, якби це сприяло досягненню його початкових військових цілей", – пишуть автори. Стійке врегулювання стане можливим лише за умови реального перегляду розрахунків москви та відмови від прагнення домінувати над Україною. Хоча це малоймовірно, доки путін залишається в кремлі. Саме тому допомога Україні має зберігатися й розширюватися задля довгострокової безпеки та незалежності.