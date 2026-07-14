Foreign Affairs: кремль розглядає дипломатію як продовження війни іншими засобами

Тим часом війна путіна в Україні зайшла в глухий кут.

Історія Мінських домовленостей показує, що путін розглядає дипломатію як війну, але іншими засобами.

Про це пише Foreign Affairs.

"Він сподівався, що інтерес до України згасне, а після цього – спровокувати політичний колапс у Києві. Коли бажані результати Мінських угод не матеріалізувалися, путін знову вдався до війни", – йдеться у статті. Автори прогнозують, що в разі нового припинення вогню путін намагатиметься діяти тим самим шляхом, розглядаючи перемир'я як обхідний шлях до досягнення військових цілей.

Тим часом його війна в Україні зайшла в глухий кут. Щоб врятувати позиції, путін буде змушений іти на ескалацію – посилювати ракетні обстріли на тлі нестачі ракет для ППО або завдавати ударів по оборонній інфраструктурі Польщі чи країн Балтії. Однак на тлі невдоволення всередині росії він може піти й на припинення вогню.

На переговорах путін наполягав би на проведенні виборів в Україні, під час яких розпочав би підривну діяльність та маніпулювання інформаційним простором. Він також сподівається після війни послабити європейську підтримку України та зірвати процес вступу до ЄС. При цьому росія діяла б максимально заплутано, висуваючи на перший план країни, готові легітимізувати російську військову присутність на окупованих територіях.

"путін погодився б на припинення вогню лише в тому випадку, якби це сприяло досягненню його початкових військових цілей", – пишуть автори. Стійке врегулювання стане можливим лише за умови реального перегляду розрахунків москви та відмови від прагнення домінувати над Україною. Хоча це малоймовірно, доки путін залишається в кремлі. Саме тому допомога Україні має зберігатися й розширюватися задля довгострокової безпеки та незалежності.