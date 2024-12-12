Foreign Affairs спрогнозували, що змусить путіна погодитися на переговори з Україною
12 грудня 2024, 14:55
Фото: з вільного доступу
Старший науковий співробітник Інституту Гувера вважає, що Трамп має розробити складний план, який забезпечить стійкий мир
російський диктатор путін почне серйозні переговори тільки тоді, коли у збройних сил рф не буде можливості захоплювати нові українські території.
Про це повідомляє Foreign Affairs.
Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв, що в разі його обрання він закінчить війну в Україні за один день. Однак події на фронті не сприяють укладенню угоди.
Як зазначає професор політології та старший науковий співробітник Інституту Гувера Майкл Макфол, війни зазвичай закінчуються двома способами: або одна сторона перемагає, або війна заходить у глухий кут. За його словами, в Україні жодна зі сторін, схоже, не близька до перемоги, але війна ще не зайшла в глухий кут.
Макфол зазначає, що якщо Путін відчує, що Трамп і його нова команда намагаються умиротворити кремль, він стане лише агресивнішим. Уроки переговорів США з талібами під час першого терміну Трампа мають стати основою для роздумів обраного президента щодо взаємин із путіним. Талібан і адміністрація Трампа уклали угоду, яка була вкрай вигідна бойовому угрупуванню, але яку адміністрація Байдена все ж таки виконала.
Умови угоди включали припинення вогню, терміни виведення американських військ і обіцянку майбутнього політичного врегулювання між афганським урядом і Талібаном. Таліби, однак, не стали виконувати угоду; замість цього вони використовували мирний план як проміжну станцію на шляху до повної перемоги.
"Поступки талібам не привели до миру. Умиротворення путіна теж не приведе", – заявив він.
Макфол вважає, що замість того, щоб просто дати путіну все, що він хоче, Трамп повинен розробити більш складний план, заохочуючи Україну номінально віддати частину території росії в обмін на безпеку, яка прийде зі вступом до НАТО. Лише такий компроміс призведе до стійкого миру, вважає професор.