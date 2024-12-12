Foreign Affairs спрогнозували, що змусить путіна погодитися на переговори з Україною

Старший науковий співробітник Інституту Гувера вважає, що Трамп має розробити складний план, який забезпечить стійкий мир

російський диктатор путін почне серйозні переговори тільки тоді, коли у збройних сил рф не буде можливості захоплювати нові українські території.

Про це повідомляє Foreign Affairs.

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв, що в разі його обрання він закінчить війну в Україні за один день. Однак події на фронті не сприяють укладенню угоди.

Як зазначає професор політології та старший науковий співробітник Інституту Гувера Майкл Макфол, війни зазвичай закінчуються двома способами: або одна сторона перемагає, або війна заходить у глухий кут. За його словами, в Україні жодна зі сторін, схоже, не близька до перемоги, але війна ще не зайшла в глухий кут.