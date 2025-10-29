Foreign Policy: росія атакує всі ланки енергосистеми України, щоб послабити країну напередодні холодів

Напад на енергетику - не нова тактика для росії.

Напередодні зими росія посилила удари по енергетичному сектору України. москва намагається залишити українців у темряві та холоді.

Видання Foreign Policy пише, що тільки в жовтні рф завдала сім великих ударів з використанням безпілотників і ракет по українській енергетичній інфраструктурі. Особливо сильно постраждали східні міста, включно із Сумами, Черніговом, Харковом і Полтавою, а також Київ.

Напад на енергетику - не нова тактика для росії. З початку повномасштабної війни Москва намагається вивести з ладу електроенергетичну систему України, зі змінним успіхом. Але ця осіння кампанія відрізняється.

По-перше, масштаб російських повітряних атак значно перевершує попередні - рої з 600-700 дронів перевантажують системи протиповітряної оборони і можуть завдавати концентрованих ударів по раніше стійких частинах енергетичної системи, чи то генератори, чи то трансформатори. По-друге, москва вперше в такому масштабі намагається вивести з ладу не тільки електроенергетику, а й системи видобутку, зберігання і розподілу природного газу України.

"росія від самого початку змінювала свою тактику. Раніше різниця полягала в тому, що метою були об'єкти електропостачання. Зараз, у жовтні, вони фактично атакують усе - електроенергію, природний газ, паливні склади. Нам потрібні газ і електроенергія. Вони хочуть бути впевнені, що ми замерзнемо, підштовхнути людей до тиску на уряд", - сказав експерт з енергетики в київському офісі Інституту Кеннана при Центрі Вілсона Андріан Прокіп.

Перша проблема для України полягає в тому, що немає простого способу посилити протиповітряну оборону, яка необхідна для захисту електростанцій, підстанцій, трансформаторів, сховищ природного газу та газових родовищ. Протиповітряні ракети дорогі й неефективні проти роїв російських дронів, оснащених штучним інтелектом, які можуть ухилятися від РЕБів і атакувати з кутів, що ускладнює перехоплення.

Інша проблема полягає в тому, що посилення енергетичних атак з боку росії непомітно робить те, що москва відкрито намагалася зробити протягом багатьох років - відокремити східну частину України від західної.

"На східному березі Дніпра було знищено багато генеруючих потужностей", - сказав Прокіп.

Хоча виробництво електроенергії в Києві і далі на захід постраждало меншою мірою, фізично з'єднати дві половини країни і запобігти відключенню електроенергії стає все важче.