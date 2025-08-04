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ПОЛІТИКА

Foreign Policy: Трамп визнав, що без нових санкцій путін не піде на поступки

04 серпня 2025, 19:21
Foreign Policy: Трамп визнав, що без нових санкцій путін не піде на поступки
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Трамп визнав, що нинішній рівень санкцій не змусив диктатора рф владіміра путіна серйозно розглядати мирні переговори з Києвом.

Президент США Дональд Трамп змінив свою позицію щодо запровадження нових економічних санкцій проти росії, визнавши необхідність жорсткішого підходу для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Foreign Policy.

Згідно з публікацією, Трамп визнав, що нинішній рівень санкцій не змусив диктатора рф владіміра путіна серйозно розглядати мирні переговори з Києвом. У відповідь американський лідер заявив про намір дати москві 10–12 днів на досягнення прогресу у припиненні війни. У разі провалу він пригрозив запровадити «санкції та, можливо, мита, вторинні мита».

Аналітики вважають, що лише посилення економічного тиску здатне змінити ситуацію на полі бою. За оцінками Foreign Policy, за нинішніх умов росія здатна підтримувати інтенсивність бойових дій ще щонайменше три роки. Незважаючи на санкції, москва адаптувалася, активізувала державні витрати в стилі "військового кейнсіанства" й утримує економіку в робочому стані.

При цьому всередині російської економіки накопичуються ризики:

  • інфляція зростає через перегрітий попит;
  • нестача робочої сили ускладнює виробництво;
  • залежність від китайського імпорту та валюти поглиблюється;
  • падіння цін на нафту та високі ставки ЦБ спричиняють проблеми з корпоративним боргом.
  • Що пропонують аналітики:
  • Розширити санкції на цивільні компанії рф, які постачають компоненти для оборонки.
  • Запровадити вторинні санкції проти банків у Китаї, Киргизстані та інших країнах, що допомагають рф обходити обмеження.
  • Посилити тиск на Індію та Туреччину, які продовжують купувати російську нафту.
  • Розширити список підсанкційного російського експорту — включити метали, добрива, дорогоцінні камені, агропродукцію.
  • Більше уваги приділяти танкерам "тіньового флоту", які транспортують нафту в обхід обмежень.

У 2024 році рф заробила $192 млрд на експорті нафти й нафтопродуктів, а загальний експорт склав понад $417 млрд. Експерти наголошують: без ефективного обмеження цих доходів, санкції не зможуть підірвати здатність кремля фінансувати війну.

Foreign Policy закликає США та союзників активніше використовувати санкційні механізми паралельно з військовою допомогою Україні, щоб збалансувати фронт і послабити російську економіку зсередини.

війнаВладімір ПутінДональд Трампсанкціі проти росії

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