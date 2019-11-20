Fozzy Group відкрила найбільший "Сільпо" в Україні, планує до кінця 2019 року запустити ще 6-7 магазинів

Магазин у ТРЦ Blokbuster став 249-м супермаркетом у мережі "Сільпо" та 14-м об'єктом, який відкрив ритейлер із початку року

"Ми почали відкривати "Сільпо" в авторських дизайнерських форматах п'ять років тому. Це був експеримент, у результаті якого ми вирішили кожен новий "Сільпо" відкривати в індивідуальному концепті. Ми - один із небагатьох у світі мережевих ритейлерів, який пішов на такий крок. До кінця року плануємо відкрити ще мінімум шість-сім дизайнерських магазинів", - повідомила під час прес-брифінгу у вівторок директор з маркетингу мережі "Сільпо" Катерина Огуряєва.

Торговельно-промислова група (ТПГ) Fozzy Group 20 листопада офіційно відкрила найбільший магазин мережі "Сільпо" в Україні, торговельну точку загальною площею близько 9 тис. кв. м (торговельна - 5,7 тис. кв. м) у стилі всесвіту анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" розмістили у новому київському торговельно-розважальному центрі (ТРЦ) Blokbuster Mall на пр. Бандери, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми почали відкривати "Сільпо" в авторських дизайнерських форматах п'ять років тому. Це був експеримент, у результаті якого ми вирішили кожен новий "Сільпо" відкривати в індивідуальному концепті. Ми - один із небагатьох у світі мережевих ритейлерів, який пішов на такий крок. До кінця року плануємо відкрити ще мінімум шість-сім дизайнерських магазинів", - повідомила під час прес-брифінгу у вівторок директор з маркетингу мережі "Сільпо" Катерина Огуряєва.

Магазин у ТРЦ Blokbuster став 249-м супермаркетом у мережі "Сільпо" та 14-м об'єктом, який відкрив ритейлер із початку року. Дизайн торговельної точки створено у колаборації з українською студією Animagrad (FILM.UA Group). Простір та інтер'єр магазину відображають автентику анімаційного фільму, який перебуває на стадії виробництва.

Інфраструктура магазину, крім торговельного простору, включає фудкорт із рибними та м'ясними ресторанами, піцерію, дзяо-бар, суші-зону зі стравами на винос, а також новий для мережі "Вега-бар".

Крім цього, в ньому розміщено власні сироварню, коптильню, пекарню, винну кімнату та винний бар, а на другому поверсі - зону для лекцій, дегустацій і майстер-класів.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі ритейлера, нові магазини "Сільпо" до кінця року з'являться у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.

За словами Огуряєвої, у найближчій перспективі ритейлер має намір сконцентруватися на відкриттях у таких регіонах, як Харків, Дніпро, і продовжити розвиток в Києві.

Вона відзначила високий потенціал для розширення мережі "Сільпо" на українському ринку.

"Потенціал досить високий. Коли ми відкриваємо нові магазини на місці старих, робимо реновацію, то залучаємо нових гостей, яких не охоплювали до цього. Ринок у нас ще досить не насичений", - сказала Огуряєва.

За даними прес-служби, у 2019 році ритейлер оновив п'ять супермаркетів, зробивши їх дизайнерськими: три - у Києві, один - у Вінниці, і один - у Черкасах. Загалом із 2014 року відкрито 41 дизайнерський "Сільпо" - 30 нових і сім оновлених, а також чотири Le Silpo.

Як повідомлялося, Fozzy Group за результатами 2018 року збільшила товарообіг продовольчих мереж "Фора", "Сільпо", Thrash!, Fozzy Cash&Carry на 26% порівняно з 2017 роком - до 78,8 млрд грн.

ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо", входить у ТОП-3 найбільших платників податків України серед підприємств роздрібної торгівлі в 2018 році.

Fozzy Group - один із найбільших українських ритейлерів із майже 700 торговими точками на всій території країни. Станом на 1 січня 2019 загальна площа магазинів Fozzy Group становила понад 1 млн кв. м.

Крім торговельних мереж, бізнес-інтереси групи компаній включають виробництво продуктів харчування, банківський і ресторанний бізнес. Зокрема, компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo. Крім торгових мереж, бізнес-інтереси групи компаній включають виробництво продуктів харчування ("Ніжинський консервний завод" та птахофабрика ТОВ ПКФ "Варто"), банківський (банк "Восток") і ресторанний бізнес.

Штат співробітників налічує більше 50 тис. осіб.

Співвласникам Fozzy Group є бізнесмени Володимир Костельман, Роман Чигир та Олег Сотніков.

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