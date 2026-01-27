Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Франція блокує ініціативу ЄС щодо закупівлі для України ракет Storm Shadow — The Telegraph

27 січня 2026, 08:09
Париж вважає, що кошти слід спрямувати на розвиток оборонної промисловості самого Євросоюзу, а не передусім на потреби Києва.

Франція блокує ініціативу групи країн ЄС, яка пропонувала послабити правила кредиту на €90 млрд, щоб Україна могла закуповувати британські крилаті ракети Storm Shadow.

Про це пише The Telegraph.

Париж перебуває в центрі зусиль із забезпечення стратегічної автономії ЄС від союзників, насамперед США, на тлі загострення відносин із Дональдом Трампом через його погрози захопити Гренландію. Французька сторона наполягає, що будь-які кошти, передані Україні, мають передусім сприяти розвитку оборонної промисловості самого Євросоюзу, навіть якщо це суперечить негайним оборонним потребам Києва.

Такий підхід уже викликав внутрішню критику, адже, на думку опонентів, він може ускладнити здатність України захищатися, зокрема від російських повітряних атак.

Згідно із запропонованою схемою, українські посадовці подаватимуть плани закупівель, які перевірятимуться за низкою критеріїв. Спочатку ЄС з’ясовуватиме, чи здатна українська оборонна промисловість виконати замовлення, потім — чи можуть це зробити виробники в межах Євросоюзу.

Чинна схема передбачає пріоритет для українських і європейських виробників, а Велика Британія та США перебувають на нижчих рівнях системи закупівель. Водночас Україна потребує значних обсягів озброєнь за межами ЄС, зокрема далекобійних ракет, які Європа не завжди здатна забезпечити.

Ініціативу на користь Британії підтримують країни Балтії, Скандинавії, Польща та низка інших держав, однак Франція наполягає на стратегічній автономії ЄС, що вже викликає критику через можливе послаблення обороноздатності України.

ФранціяЄвросоюзStorm Shadow

