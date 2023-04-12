Франція блокує рішення ЄС в справі фінансування поставок боєприпасів для України – польські ЗМІ

Франція нібито блокує рішення Євросоюза стосовно фінансування постачань боєприпасів для України, яке вимагає одностайності серед держав-членів.

Про це від високопосадовця Євросоюза дізналося польське агентство PAP.

Рішення про фінансування постачання боєприпасів Україні ухвалили на саміті ЄС у березні.

На це потрібно €2 млрд і вони мають бути забезпечені з Європейського фонду миру.

Проте цю домовленість ще потрібно перетворити на документ, наділений юридичною силою і розмови в цій справі ще тривають.

З квоти обсягом €2 млрд половина має бути призначена на відшкодування постачань боєприпасів зі складів держав-членів. На сьогодні на складах немає достатньої кількості снарядів, саме тому виникла ідея закупівель за межами ЄС.

"Проти цього, однак, виступила Франція. У цій ситуації виходом було б отримання боєприпасів у третій державі як пожертвування, а потім відшкодування зі складів держави-члена шляхом передачі третій державі іншого озброєння. Розмови про це тривають", – сказало джерело польскому агентству.

Однак, більшою проблемою став другий мільярд євро, який має бути призначений на спільне замовлення у європейської промисловості, а де-факто у Польщі, Франції та Німеччини.