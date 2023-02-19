Франція до кінця наступного тижня передасть Україні колісні танки AMX-10RC

Україна отримає від Франції колісні танки AMX-10 RC до кінця наступного тижня, тобто до 26 лютого 2023 року.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Parisien. Видання опублікувало новину 19 лютого.

"Тренування вже закінчуються, ці танки будуть доставлені до кінця наступного тижня", — сказав Лекорню, відмовившись називали очікувану кількість танків, щоб не надавати жодної стратегічної для росії інформації.

Міністр також підтвердив позицію Франції поки що не поставляти танки Leclerc, про які просив Київ. Там пояснили, що експортні можливості на ці танки обмежені, тож їх не зможуть постачати масово, як, наприклад, Leopard.

Натомість Лекорню не відкинув можливість постачання Україні бойових літаків та підготовку українських льотчиків французькою армією.