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ПОЛІТИКА

Франція додатково надасть 25 млн євро для підтримки України взимку та ще 26 млн євро на енергетику

13 грудня 2022, 15:41
Франція додатково надасть 25 млн євро для підтримки України взимку та ще 26 млн євро на енергетику
Макрон. Париж
В результаті цієї конференції планується допомога у 25 млн євро для підтримки України взимку. Будуть і інші пакети, спрямовані на допомогу дітям, охорону здоров’я, а також передбачаються 26,5 млн євро на сферу енергетики, зокрема для закупівлі світлодіодних ламп. Крім того, планується надати 63 нові генератори високої потужності та 100 трансформаторів, а також фінансування постачання води, допомога з продовольством

Франція та інші держави світу мають допомогти українському народу вистояти і пережити цю зиму. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом", що відбулася сьогодні у Парижі, пише Укрінформ. 

Макрон додав, що росія, не маючи військових успіхів, відповідає на просування українських військ терористичними актами проти енергетичної інфраструктури та цивільного населення України. Це порушення міжнародного гуманітарного права, і такі акти не можна залишити непокараними.

За його словами, результати сьогоднішньої конференції мають бути дуже конкретними.

“По-перше, йтиметься про мобілізацію наших партнерів, друзів України, тих, хто працює в міжнародних організаціях, хто надає кошти, гуманітарних організацій, щоб вони змогли організувати всі дії, які допоможуть населенню України отримати воду, енергію, тепло, продовольство, одяг і пережити зиму. Я сподіваюсь, що наші колективні зусилля будуть на висоті”, - сказав Макрон.

"В результаті цієї конференції планується допомога у 25 млн євро для підтримки України взимку. Будуть і інші пакети, спрямовані на допомогу дітям, охорону здоров’я, а також передбачаються 26,5 млн євро на сферу енергетики, зокрема для закупівлі світлодіодних ламп. Крім того, планується надати 63 нові генератори високої потужності та 100 трансформаторів, а також фінансування постачання води, допомога з продовольством, “і це буде додатково до тієї допомоги, яка вже була надана раніше", - зауважив Президент Франції. 

Він наголосив, що ця допомога має бути дуже оперативною, конкретною і давати швидкі результати.


ФранціяПарижУкраїнаМакронконференціядопомога Україні

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