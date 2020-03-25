Франція готується виділити до 4 млрд євро для стартапів у зв'язку з коронавірусом
У Франції планують виділити до 4 мільярдів євро для стартапів у рамках урядового плану підтримки бізнесу у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомив державний секретар з цифрової економіки Седрік О під час телефонної конференції з BPIFrance (Banque publique d'investissement) - установи з підтримки інноваційних підприємств.
"Стартапи у сфері біотехнологій можуть витратити десять років на дослідження для розробки свого продукту… Не можна допустити, щоб вони зараз припинили діяльність", - зазначив Седрік О.
Він зазначив, що стартапи є "наріжними каменями французької економіки" та створюють "одне з 5-6 робочих місць у Франції".
План реалізовуватиметься спільно з BPIFrance та Генеральним секретаріатом з інвестиційних питань. Модель фінансування адаптують до економічної моделі підприємств.
Підтримка може бути надана у трьох формах: короткострокові позики у розмірі 160 млн євро, гарантовані державою позики зі спеціальними критеріями для стартапів у розмірі до 2 мільярдів євро, або прискорене повернення вирахуваних з суми податку витрат на дослідницьку діяльність - до 1,75 мільярдів євро.
Седрік О. зазначив також, що на заклик держави допомогти у протидії пандемії відгукнулися 320 французьких стартапів.
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