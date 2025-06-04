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Франція і Бельгія не підтримують план Єврокомісії щодо відмови від поставок газу з рф

04 червня 2025, 11:52
Франція і Бельгія не підтримують план Єврокомісії щодо відмови від поставок газу з рф
Фото: з вільних джерел
Зокрема, у Франції, яка купує російського СПГ найбільше, кажуть, що віддають перевагу стратегії пошуку альтернативних поставок.
Два найбільших покупці російського скрапленого природного газу (СПГ), Франція і Бельгія, відмовляються підтримати запропонований Єврокомісією план щодо відмови від поставок газу з рф.
 
Про це йдеться у публікації Politico
 
За даними видання, ці країни вимагають додаткових гарантій щодо економічних та юридичних наслідків цього кроку, перш ніж ухвалювати рішення.
 
Зокрема, у Франції, яка купує російського СПГ найбільше, кажуть, що віддають перевагу стратегії пошуку альтернативних поставок.
 
Бельгія, яка посідає друге місце, хоче отримати звіт з детальним описом економічних наслідків, перш ніж приймати рішення.
 
"Ми захищаємо європейську стратегію диверсифікації... яка вже лежить на столі", – сказав міністр енергетики Франції Марк Ферраччі в інтерв'ю Politico, маючи на увазі план Франції замінити російські поставки катарською продукцією.
 
Французький міністр також порушив питання про "правову визначеність" пропозиції Брюсселя, побоюючись, що приватні фірми можуть зіткнутися з російськими судовими позовами з приводу невиконаних контрактів.
 
Французька TotalEnergies, наприклад, наразі пов'язана контрактом на поставку з російським "Новатеком" до 2032 року, а також володіє 20-відсотковою часткою в проєкті "Ямал", який управляє СПГ-заводом у Сибіру.
 
Бельгія, яка має намір продовжувати отримувати і зберігати російський СПГ до 2035 року, також хоче, щоб Єврокомісія розвіяла її побоювання.
 
Перш ніж ЄС представить свої пропозиції, "ми просимо Комісію представити поглиблену оцінку впливу" цих заходів, заявив міністр енергетики Бельгії Матьє Біє.
 
За його словами, країна проведе технічні переговори про вплив заходів на бельгійську інфраструктуру СПГ.
 
Вагання з боку Франції і Бельгії суперечать позиції інших великих імпортерів російського СПГ в ЄС: Іспанії та Нідерландів. Обидві країни заявили, що готові підтримати майбутній план.
 
Минулого року ці чотири країни імпортували 16,77 млн тонн російського скрапленого газу, згідно з даними товарної платформи Kpler, що становить 97% від загального імпорту ЄС і більше половини світового експорту москви. Разом вони витратили понад 6 млрд євро на закупівлю СПГ з росії.
 
Підтримка з боку усіх чотирьох зазначених країн матиме вирішальне значення для Європейської комісії, оскільки Угорщина і Словаччина, ймовірно, спробують зірвати заборону, прагнучи продовжити купувати російські енергоносії.
 
До того ж багато політиків і представників промисловості в ЄС закликають повернутися до поставок російських енергоресурсів після закінчення розв’язаної рф війни проти України, бідкаючись через високі ціни на електроенергію в Європі.
 
Наразі країни ЄС розглядають можливість проведення економічного та юридичного аналізу в рамках усього Союзу.

 

ФранціяБельгіявійна в Україніросія окупанти

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